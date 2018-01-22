北市聯醫擴增產學合作　提供北北基運動選手照護

2018年01月22日 12:24 中時 柯伶穎

北市聯醫產學合作再擴增！台北市聯合醫院與台灣大學物理治療系、輔仁大學體育學系三方合作，簽署合作意向書，提供雙北與基隆高中體育選手相關醫療照護，共同為保護運動選手努力。

北市聯醫黃勝堅總院長表示，簽署合作提供北北基高中體育選手運動傷害防護及相關醫療照護之服務，選手如遇醫療服務需求時，可與責任區院所聯絡協助就診評估並轉介選手接受治療，減少延誤就診的風險，未來雙邊會再進一步合作，提供學校相關的醫療服務。

曹昭懿說，台灣大學物理治療學系自104學年度起承接運動傷害防護建置計畫擔任北北基區輔導中心，迄今已邁入第3年，本年度北北基區參與計畫高中增至48所，體育署加入輔仁大學體育系為新北區輔導中心，協助其中9所學校的運動防護工作。本計畫由高中聘請專職物理治療師或運動防護員，未聘到專職防護人力者，則由輔導中心聘請巡迴防護人力，協助照顧各學校之運動選手，提供運動傷害防護、功能性動作篩檢，也依高中需求辦理運動防護、營養、心理等講座，共同輔導與提升選手們在運動場上以及訓練中的表現與心態。

北市聯醫翁副總院長林仲說，透過北市聯醫六院區啟動運動傷害快速後送機制，能快速提供選手傷害後處置並可縮短傷後治療期程，提升醫療院所與選手們之連結，使選手能有良好的照護環境，並成為選手們競技場上強力的後盾。

(中時)