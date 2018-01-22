美艦進入黃岩島附近海域 陸黨媒：不識時務的妄動

2018年01月22日 12:29 中時 楊家鑫

美國海軍「霍珀」號導彈驅逐艦17日駛入黃岩島附近海域，被中方警告驅離。對此，中共黨媒《人民日報》22日發佈署名「鐘聲」的評論文章稱，在當前南海局勢平穩的背景下，美艦不識時務的妄動讓世界清楚看到，究竟是誰不願看到南海保持穩定，究竟是誰成為推動南海「軍事化」的最大因素。

針對美國海軍艦艇日前駛入中國控制的黃岩島附近海域，中共黨媒《人民日報》22日發佈署名「鐘聲」的評論文章指出，當前南海局勢的發展，完全不是那些挑事者臆想的模樣，任何域外國家以任何方式干擾南海和平合作進程，都是自尋煩惱。

文章稱，去年5月，中國和東協國家達成「南海行為準則」框架，並於去年8月得到東協各國外長批准，後續「南海行為準則」磋商也受到東協國家廣泛歡迎。這讓南海成為造福地區各國人民的和平、友誼、合作之海。任何興風作浪之舉最終都將被證明是徒勞的。

美艦在南海時不時炫耀武力，拿所謂「航行自由」行動挑事，已經越來越掀不起波瀾。和平穩定是南海地區各方的共同利益，任何破壞性力量、破壞性行動，都只能受人厭棄。

文章指出，在當前南海局勢平穩的背景下，美艦不識時務的妄動讓世界清楚看到，究竟是誰不願看到南海保持穩定，究竟是誰成為推動南海「軍事化」的最大因素。

美國如果期盼在東亞能有長期作為，那就不要一再跑來撞南牆！拿出真正的聰明智慧，以富有建設性的姿態參與地區事務，才有可能受到地區國家歡迎。只有懂得從共同利益出發，才能在利益公約數最大化的過程中獲益。

(中時)