受傷穿山甲成勇敢媽咪！動物園「監視器」Q萌樣全都錄

2018年01月22日 12:24 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣最美麗的風景是「人」！2年多年前在苗栗發現一隻受傷的穿山甲，送到台北市立動物園醫治好了，就繼續待在這裡！因為是在苗栗發現的，就用苗栗特產「草莓」幫牠命名為「穿莓」，現在「穿莓」健康長大，還成為勇敢又可愛的媽咪呢！除穿山甲外，動物園裡還有很多可愛動物，保育員為了照顧牠們，使用監視器給即時影像關照牠們一舉一動，「萌」樣全都錄！

穿山甲「芎梧」的寶寶「梧空」在代理媽媽的照顧下，逐漸長大。（台北市立動物園提供）

台灣擁有許多夜行性的動物，像是白鼻心、石虎、蝙蝠、貓頭鷹和穿山甲等，牠們的作息時間正好與我們所熟悉的大多數靈長類動物相反，會在日間時休息，到黃昏或夜間才開始活動，因此許多民眾來到台北市立動物園參觀時，或許一時之間會找不到動物的蹤跡，因為牠們可能正窩在某個舒服的洞穴或角落裡睡美容覺呢！

穿山甲「穿莓」會把寶寶抱在懷裡保護。（台北市立動物園提供）

為了不讓動物們受到干擾，台灣動物區率先於歐亞水獺和穿山甲的活動場外，增設了動物即時影像服務，透過先期監測，了解不同動物喜歡躲藏的地點，再透過監視系統，讓遊客更有機會可以觀看到牠們的生活型態或育幼情形。下回當您路過歐亞水獺和穿山甲的家門時，如果找不到牠們，不妨轉個身瞧瞧附近的監視器畫面，或許能看到牠們正睡到四腳朝天的可愛模樣呢！

穿山甲「穿苺」的寶寶「莓果」是漂亮的小女生。（台北市立動物園提供）

105年10月中旬，有民眾於苗栗地區拾獲一隻受傷的穿山甲，送到動物園救治，獸醫師在檢傷時，發現這隻雌性個體的右後腳掌受傷嚴重，必須截肢才能保命，治療後評估未來即使傷口癒合了，行動力仍將受到影響，恐怕無法繼續於野外生活，因此在檢疫期滿後，便讓這隻穿山甲搬到台灣動物區定居。由於草莓也是苗栗特產之一，保育員於是將這隻救傷的個體取名為「穿莓」。

「穿莓」在動物園裡安穩的度過了8個月的時光，於去年10月27日順利誕下一隻雌性的小寶寶「莓果」。野生的穿山甲很容易緊張，加上在育幼時幾乎都不會離開固定的洞穴，保育員為了要觀察「穿莓」母女互動及幼仔的發育狀況，還得盡可能的降低人為干擾，多數時間都必須仰賴監視器進行遠端觀察，加上近期有民眾反映找不到穿山甲的蹤影，保育員靈機一動，便決定在活動場外加設一組螢幕，讓大家都有機會透過即時影像，觀察到穿山甲在洞穴或巢箱內的一舉一動。

保育員為「莓果」測量身長。（台北市立動物園提供）

穿山甲寶寶「莓果」在媽媽的照顧下長得頭好壯壯，為了讓牠有更安全的活動空間，母女倆暫時搬到內舍居住，請粉絲們別為牠們擔心，如果想念牠們時可以透過動物園Youtube頻道的影像得知牠們的近況。目前大家如果到保育廊道穿山甲活動場參觀時，遇到的是「芎梧」和「阿穿」兩夫妻，「芎梧」這位迷糊的穿山甲媽媽雖然不擅長帶小孩，幸好寶寶「梧空」在代理媽媽接手照顧下也順利長大，保育員希望牠們可以再接再勵，給「梧空」生個弟弟或妹妹，繼續為穿山甲家族增添新成員。

歐亞水獺「小金」和「金莎」喜歡待在巢箱裡面睡午覺。（台北市立動物園提供）

另外在歐亞水獺的戶外活動場裡，保育員設置了一個巢箱供「小金」和「金莎」使用，經過一段時間的觀察，保育員發現牠們喜歡待在巢箱裡面睡午覺。所以下回如果您經過時找不到牠們，可以到活動場左手邊的仿岩山洞內，看看監視器螢幕，或許有機會觀察到「小金」和「金莎」依偎在一起熟睡的親密景像唷！

(中時電子報)