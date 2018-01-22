醫師也有失業危機？ 電腦未來可能幫人看病

2018年01月22日 12:37 中時 陳志祥

電腦不只會「撿土豆」，將來「幫人看病」也不是夢！台北市萬芳醫院導入台灣第1個AI人工智慧的醫療服務聊天軟體「萬小芳」，功能不只協助病人掛號，還能與病人聊天，再把內容上傳診間供醫師參考，重要的是「萬小芳」的智能會不斷成長，能與病人直接對話！

萬芳醫院與宏達電科技公司合作，一起打造智慧醫療環境，第1炮就是「萬小芳」AI人工智慧聊天軟體，萬芳醫院院長連吉時表示，上線50天以來已有超過4000人使用，普遍反應都不錯。

「萬小芳」會在引道導病人掛號的聊天過程中，從病人透露的不適症狀一一整理出來，傳送到醫師的診間，看診醫師只要打開診間醫令系統，大略知道病人的身體狀況，因而能將更多時間花在與病人面對面的診療，提供更好的醫療服務與感受。

「萬小芳」是經由LINE通訊軟體陪著就診民眾聊天，萬芳醫院表示，他們發現一般長者不一定會用電腦，但是他們會用LINE與人聊天，萬小芳的誕生就是讓更多人使用，讓正確的醫療資訊在即時的語音系統中呈現。

至於未來「萬小芳」能否取代醫師的功能？連吉時指出，目前還不能取代醫師，不過，萬小芳是一個會成長的軟體，很像蘋果電腦的SIRI，等到它收集更多資料後，它的對答會更精準、詳盡。未來電腦幫人類看病不再是夢想！

(中時)