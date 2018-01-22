3款戰艦護登島艦隊 陸對台一線基地曝光

2018年01月22日 12:32 中時電子報 楊幼蘭

東海艦隊是中國海軍對台一線主要戰術兵團，近日隸屬該艦隊的一個基地舉行了「海峽尖兵」頒獎典禮，透露了該基地護衛艦支隊裝備的幾種主要艦艇，也就是22型飛彈快艇，056輕型飛彈護衛艦，以及053H3型飛彈護衛艦。

「軍魂之子」與軍事微博百戰刀的分析指出，東海艦隊主戰艦艇一向很有特色，例如當年引進的現代級飛彈驅逐艦4大金剛，就特別強調海上反艦突擊能力。在中國海軍力掌海峽之間制海主動權的現今，這基地的艦艇部隊主要應該會組成跨海頓島作戰掩護集群，負責對空、對海、對潛防禦警戒，並致力保證登陸集群在整個航渡登陸過程中的安全。

據《解放軍報》等官方媒體報導，中國海軍目前在近海作戰力量配置上，基本採取「艦隊—基地—護衛艦支隊」體制。因此所謂的東海艦隊對台基地，應該也下轄若干護衛艦支隊。

22型飛彈快艇本身就是上世紀90年代以後，中國對台應急作戰思路的產物，強調以反艦火力、拼刺刀戰術，對敵水面艦艇編隊發動突擊。

中國東海艦隊微信公號發佈的圖片，現場背景板顯示出能立體掩護登島艦隊的3款戰艦。（中國東海艦隊微信）

不過，22艇的缺點也比較明顯。由於艇載雷達探測距離不足，22型艇必須透過資料鏈，接收預警機或其他水面艦艇發送的遠端目標參數，從外部引導，才能充分發揮8枚鷹擊-83飛彈的遠距打擊能力。此外，22型艇對空防禦武器只有一座H/PJ-13型6管30毫米艦炮，顯然偏弱。

預計在中國海軍對台基地執行登島戰掩護任務時，22型艇主要負責週邊對海警戒，獵殺一些對方企圖偷襲登陸集群的「漏網之魚」艦艇。而這與當年對22艇專門用以「攻擊敵方大型艦船，還有航母編隊」的定位已有天壤之別。箇中原因在於，22艇原本的活兒，已由如052D型驅逐艦、火箭軍東風-21D反艦彈道飛彈等，更合適的艦艇和武器裝備承擔了。

053H3型護衛艦目前不僅在東海艦隊，在南海艦隊也已普遍轉隸各基地下屬護衛艦支隊。它比22艇攻守要均衡得多，就掩護支援登島戰來說，053H3型護衛艦有完善的自動化作戰情報指揮系統，能夠同時對空中，海面與水下目標進行跟蹤、判別，並為艦載武器做目標指示。因此，它也能作為登島掩護群的指揮艦。

另一方面，053H3型護衛艦與056輕型護衛艦相比，還有一大優勢。那就是利用口徑更大的雙管100毫米主艦炮，在必要時執行對岸火力打擊任務，直接支援登島兵力搶灘。預計，053H3型護衛艦在登島掩護群中，可能還是會擔任火力支援艦角色，不光是對岸支援，對空、對海、對潛，它都會是戰鬥群重要的火力投射節點。

為什麼053H3型護衛艦明明有作戰指揮能力，卻可能不會成為指揮艦？分析指出，因為056輕型飛彈護衛艦更先進，顯然已成為中國海軍新成立的護衛艦支隊核心。

056輕護配有361改進型搜索雷達，並首裝了中國自製第二代作戰指揮系統，實現了與編隊作戰指揮系統的一體化，大幅提高了戰力。也就是說，056輕護指揮本艦各作戰單元，與指揮整個艦艇編隊各艦艇的作戰指揮系統已合而為一。

分析指出，056輕護不但指揮能力強大，透過906型資料鏈及海軍綜合資料鏈，與登島作戰掩護群以外各個作戰群的情報資訊融合，對群內屬艦資訊分發等能力也同樣出眾。因此，它的掩護群「首領」角色是當定了。

同時，056輕護的鷹擊-83J反艦飛彈射程比鷹擊83增加了超過一倍，76毫米主炮防空能力出色，與反導能力優秀的紅旗-10飛彈配合，加上053H3型護衛艦海紅旗-7飛彈的「補漏」，可以為登島艦隊搭起可靠的反直升機、攔截反艦飛彈等低空防空網。

此外，分析指出，056A反潛加強型輕護還能為前出台灣南北海峽與水道，織起嚴密的近海反潛網。

東海艦隊對台基地的艦艇搭配均衡，既有對空、對海、對潛作戰性能突出的艦艇，也有編隊指揮、體系融合能力強大的艦艇。而且這些艦艇還有一個共同特點，就是都屬於近海作戰艦艇，艦型適合大陸架淺海海域航行，噸位較小也令轉向等機動能力更好。

(中時電子報)