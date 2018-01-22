川普籲國會啟動「核選項」 終止聯邦政府停擺局面

美國總統川普推文呼籲聯邦參議院共和黨議員啟動「核選項」，改變議事規則，以簡單多數通過聯邦短期支出法案，結束聯邦政府停擺局面。(美聯社)

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美國聯邦政府因國會參議院未通過應急預算案而關門，民主與共和兩大黨國會議員周日持續協商，並擬於美東時間周一中午就短期開支法案進行投票。美國總統川普推文表示，若僵局未能打破，聯邦參院應啟動「核選項」，改變議事規則，以簡單多數通過法案，結束聯邦政府停擺局面。

美國會參眾兩院周日復會，兩黨議員持續協商，期能儘快恢復政府運作。參議院多數黨(共和黨)領袖麥康諾康提出了一個短期支出協議案，若獲通過，將可維持聯邦政府運作到2月8日，他並承諾，只要能讓聯邦政府重新開門運作，將著手處理民主黨籍前總統歐巴馬以行政命令推動、如今即將失效的「追夢人計畫」相關問題。

而川普周日推文呼籲共和黨人啟動「核選項」（簡單多數）。他表示，「很高興看到共和黨人為我們的軍隊和邊境安全而努力奮鬥。民主黨只想讓非法移民不經檢查地進入我們的國家。如果僵局持續下去的話，共和黨人應該選擇使用51%（核選項），投票通過真正的長期預算。」

依規定，聯邦參議院需要60張支持法案的票，才能突破民主黨冗長發言議事杯葛造成的僵局，但共和黨僅掌握51票。因此，川普呼籲共和黨，採用簡單多數的「核選項」，這樣只需要51票就可以突破僵局。白宮預算主任指出，撤除60票門檻只是結束政府關門的一種方式。最終，也可能會有民主黨議員支持通過短期應急支出案。

民主黨聯邦參議員堅持，如果支出法案不包括救災及「幼年抵美暫緩遣返」（DACA，又稱「追夢人計畫」）的保護童年入境無證移民措施，他們將不會給予支持。

(中時)

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