網瘋搶全聯巧克力甜點 高CP值賣出破億元

2018年01月22日 13:17 中時 郭家崴 報導

經典巧克力太妃銅鑼燒，將富含可可脂的巧克力加入銅鑼燒餅皮內，加入太妃糖碎粒的花生餡，雙餡口感，一次滿足，單片30元。（全聯提供）

經典巧克力鬆餅，Q彈紮實鬆餅裡有水滴巧克力，雙重巧克力，濃醇滋味更加倍，58g、30元。（全聯提供）

經典巧克力大福，內餡由巧克力融入綿密奶油，配上可可粉蕨餅外皮，軟嫩Q彈，2入、120g，42元。（全聯提供）

經典巧克力布朗尼，僅供1月19日至2月4日預購，1月24日至2月11日取貨，400g、175元。（全聯提供）

全聯自有品牌We Sweet與美國百年品牌Hershey’s聯名推出的冬季限定巧克力甜點，首波6款商品造成排隊搶購，19日起至2月8日第2波再推5款，包括經典巧克力太妃銅鑼燒、經典巧克力雙色年輪、經典巧克力鬆餅、經典巧克力大福，與限期預購的經典巧克力布朗尼，一樣走高CP值，每款最便宜30元起。

首波商品自去年12月8日推出至今熱賣約190萬個，銷售額已破億元，銷量前3名為經典巧克力波蘿泡芙、濃情美國經典巧克力燒、經典巧克力布丁；其中，原本熱賣的冰心捲與小吐司都曾因原料供應不及暫時停賣一段時間，現已回復正常供貨。目前首波和第2波共推出11款，滿足巧克力控的甜點需求。

另去年12月15日至1月4日期間銷售的日式草莓大福和草莓卡士達蛋糕，21天也賣了共約10萬個，以日式草莓大福最受歡迎。

(中時)