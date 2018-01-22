情侶分享毒品起爭執 翻臉持刀互傷

租住套房的情侶，使用毒品後起爭執互傷，警方獲報到場現場血跡斑斑，並查獲毒品。（陳淑芬翻攝）

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25歲紀姓女子與30歲譚姓男友同居，企圖使用毒品放鬆，透過微信聯絡藥頭購買咖啡包毒品，與施男一起飲用，兩人當晚一言不合發生爭執，紀女氣憤持刀刺傷譚男手臂，譚男反擊後就醫，紀女服用安眠藥昏睡。警方接獲民眾報道前往現場，發現紀女身上有血跡昏睡在床，警方循線找到譚男，依法將紀女送辦。

第一分局公益所日前接獲報案，西區昇平街某出租套房晚間驚傳爭執聲，警方到場發現紀女昏倒在床鋪上，現場有多處血跡，紀女身上也血跡斑斑且意識不清，立即通報消防局到現場救護送醫。

警方在套房茶几下發現有3包毒咖啡包，再搜出1只灰色化妝包，內有總重25.82公克的K他命，警方循線找到紀女的同居譚姓男友，譚男指證毒品為紀女所有，全案依違反毒品危害防制條例將兩人送辦。

年輕的紀女向警方指稱，她平日因壓力大使用毒品來放鬆，透過微信來聯絡藥頭購買毒咖啡品，當天晚間與譚男一起飲用，兩人因溝通不良發生爭執，她一時氣憤隨手拿起水果刀刺傷譚男手臂，譚男也徒手敲打她背部，導致受創。事後，譚男自行就醫，紀女則因情緒不穩服用1顆安眠藥於住處昏睡，被到場警方發現。

紀女接受警方調查時，精神萎靡、眼神渙散，雙方念及往日情分，互不告傷害，紀女持有毒品依被依毒品危害防制條例罪移送。

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(中時)

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