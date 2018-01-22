偷賣油給北韓 海巡署驅離比利恩18號

涉嫌運油給北韓的比利恩18號油輪

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涉嫌運油供應北韓的帛琉籍油輪比利恩18號〔現改名為KINGS WAY〕，因持續接近我國海域，21日上午9時，海巡署偉星艦等艦艇，在高雄港港口西南方22海浬處登船臨檢，經查未發現違法事證後，將該船驅離我海域，嚴重警告該船勿再進入我國海域，該船已持續向西航行離去。

海巡署艦登檢比利恩18號。

由高雄商人陳世憲投資的帛統籍油輪比利恩18號和比利恩88號〔現已改名TWINS BULL〕係屬比利恩油品公司，日前被美國軍方無人機蒐證到暗中運油給北韓油船，違反聯合國安理北韓制裁委員會禁令，2艘油輪並被列為入港禁令船舶清單上的油輪。

海巡署人員臨檢油輪上船員。

19日傍晚，這2艘油輪行駛至台南外海，提出申請要進入高雄港停泊遭高雄港務局拒絕，比利恩88號油輪一度駛進蚵子寮外海9海浬，海巡署立即登船臨檢，未發現有違法事跡，海巡署要求比利恩88號駛出我海域，另一艘比利恩18號，因船隻噸位較大，加上當時天色已晚，風浪較大不利登檢作業，海巡署艦艇持續監控2艘油輪航向。

21日上午9時許，海巡署偉星艦等3艘艦艇發現比利恩18號駛近高雄港港口西南22海浬處，海巡艦艇隨於9點35分進行登船臨檢作業，經查該船載有1名大陸籍及15名印尼籍船員，檢查未發現違法事項後，海巡艦艇驅離比利恩18號駛離我方海域，並嚴重警告船長勿再駛近我國海域，海巡艦艇經監控發現，21日晚間11時30 分，比利恩已駛至海雄港西南西77海浬，並持續向西航行。

(中時)

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