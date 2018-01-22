議員爆翰陞英文是狼師 蕭永達再嗆承認是狼人就道歉

2018年01月22日 13:28 中時 李文正

作家林奕含出版《房思琪的初戀樂園》後不久自殺身亡，書中故事疑似涉及遭到遭狼師性侵的經歷，引發社會話題，事發後1星期，民進黨籍高雄市議員蕭永達，在談話性節目中說，本名吳千田的吳翰陞是4大狼師的狼首，遭檢察官依妨害名譽起訴，士林地院首次開庭，吳、蕭兩人出庭表明不願和解。

蕭永達指稱，翰陞英文團隊有10幾人，而帶頭的狼師就是吳千田，他有向補教界老師、警局、以及吳打高爾夫的球友查證，而且從房思琪的初戀樂園內第114頁，也有提到老師成群結隊到酒店，就是狼師的行為，如果吳千田不是狼師，也是「狼人」。

吳千田庭後說只要蕭永達道歉，回覆他的名譽，他願意撤告，但蕭永達反咬：「如果吳老師公開承認他是狼人，可以考慮道歉。」吳千田表示：「他是被告，還談條件，太離譜了！」未來也會提出民事損害賠償，賠償金將全數捐作公益。

蕭在去年5月4日陸續在媒體上說，不僅是書中影射的陳星英文，還有另外另外3群狼，其中吳千田就狼首，而且狼群四處跑，以高雄為據點，也到台南、也到台中，都有補習班，有老師惡質到，一定要挑雄女漂亮的女生來玩，當他的性玩具。

蕭表示自己講的都是事實，且經過查證，並向法院聲請傳喚時任前鎮分局分局長、苓雅分局分局長、高雄女中校長出庭作證。蕭的辯護律師則說，根據房思琪的初戀樂園，開頭就寫「改編自真人真事」，就是最好的證據，議員是為了要推行補習班實名制，現在也已立法通過，提醒家長注意補習班有此現象。

蕭辯護人說，依據吳千田大學同學、臉書的檢舉信，蕭都經過合理的查證，否認犯罪。法官諭知，案件將移審理庭，擇日再開庭。

(中時)