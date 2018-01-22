議員爆翰陞英文是狼師 蕭永達再嗆承認是狼人就道歉

高雄市議員蕭永達（右）說，補教名師吳千田（左）只要承認自己是狼人，他就願意公開道歉。（李文正攝）

友善列印
中時

作家林奕含出版《房思琪的初戀樂園》後不久自殺身亡，書中故事疑似涉及遭到遭狼師性侵的經歷，引發社會話題，事發後1星期，民進黨籍高雄市議員蕭永達，在談話性節目中說，本名吳千田的吳翰陞是4大狼師的狼首，遭檢察官依妨害名譽起訴，士林地院首次開庭，吳、蕭兩人出庭表明不願和解。

蕭永達指稱，翰陞英文團隊有10幾人，而帶頭的狼師就是吳千田，他有向補教界老師、警局、以及吳打高爾夫的球友查證，而且從房思琪的初戀樂園內第114頁，也有提到老師成群結隊到酒店，就是狼師的行為，如果吳千田不是狼師，也是「狼人」。

吳千田庭後說只要蕭永達道歉，回覆他的名譽，他願意撤告，但蕭永達反咬：「如果吳老師公開承認他是狼人，可以考慮道歉。」吳千田表示：「他是被告，還談條件，太離譜了！」未來也會提出民事損害賠償，賠償金將全數捐作公益。

蕭在去年5月4日陸續在媒體上說，不僅是書中影射的陳星英文，還有另外另外3群狼，其中吳千田就狼首，而且狼群四處跑，以高雄為據點，也到台南、也到台中，都有補習班，有老師惡質到，一定要挑雄女漂亮的女生來玩，當他的性玩具。

蕭表示自己講的都是事實，且經過查證，並向法院聲請傳喚時任前鎮分局分局長、苓雅分局分局長、高雄女中校長出庭作證。蕭的辯護律師則說，根據房思琪的初戀樂園，開頭就寫「改編自真人真事」，就是最好的證據，議員是為了要推行補習班實名制，現在也已立法通過，提醒家長注意補習班有此現象。

蕭辯護人說，依據吳千田大學同學、臉書的檢舉信，蕭都經過合理的查證，否認犯罪。法官諭知，案件將移審理庭，擇日再開庭。

(中時)

偷賣油給北韓 海巡署驅離比利恩1… 警方宣導零酒駕 餐廳自購酒精檢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。