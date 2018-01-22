高雄春天藝術節《見城》升級版酒瓶衣熱銷

歌仔戲天后小咪（左）、唐美雲（右）分別拿著飾演的「水靈」、「石城君」小戲衣合影。（文化局提供）

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高雄春天藝術節開鑼大戲《見城》升級版，推出三大主角紀念版商品「石城君」（右起）、「山女」及「石城君」小戲衣熱銷。（文化局提供）
小戲衣分別是許秀年飾演的大地之母「山女」（右起），唐美雲飾演的主角「石城君」及小咪飾演活潑可愛貫穿全劇的「水靈」的全手工縫製的戲服造型。（文化局提供）

高雄春天藝術節2016年閉幕大戲《見城》遭颱風攪局，令向隅者扼腕不已，今年特推出《見城》升級版做為春藝開鑼旗艦大戲，回應要求重演的呼聲，同時推出三大主角紀念版商品「小戲衣」，掀起搶購熱潮，可預見觀眾對這齣台灣空前的環境劇場的期盼。

《見城》升級版將於3月3、4日在見城計畫的左營舊城演出，全國頂尖製作團隊齊聚一堂，台灣傳統戲曲6大名角唐美雲、許秀年、小咪、陳昭香、郭春美、王海玲也再度合體演出，文化局語帶神祕說全新節目內容更勝於2年前的第一版，看了就知道。

文化局表示，《見城》仍由國家文藝獎得主李小平導演領軍，集結台灣一流專業劇場團隊，副導演殷青群、編劇兼副導劉建幗，舞台設計曾蘇銘、燈光設計車克謙、影像設計徐逸君及陳瓊珠、服裝設計邱聖峰、音樂製作群周以謙、郭珍妤、陳歆翰等，從陣容就知道是空前的台灣傳統環境劇場超級製作。

為了紀念環境劇場《見城》再次演出，特別推出等比例設計，純手工細心縫製，全配件齊全的三主角紀念版小戲衣（酒瓶衣），讓喜愛見城或傳統戲曲的觀眾朋友們，能以最貼近的距離，典藏見城的美麗風華。

小戲衣分別是許秀年飾演的大地之母「山女」，唐美雲飾演的主角「石城君」及小咪飾演活潑可愛貫穿全劇的「水靈」的全手工縫製的戲服造型。

熱銷程度令文化局振奮不已，反映出觀眾不是長期關注高雄春天藝術節節目，更是對《見城》升級版期待的投射。

文化局表示，《見城》升級演出不僅是回應觀重演的呼聲，更是高雄市政府對於「見城計畫」這個國家重大文化資產修復計畫開始階段性推展的整理與回應，讓這座全台第一石頭城風華再現。

(中時)

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