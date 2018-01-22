賴內閣公告《勞基法》未滿60天 藍委喊刪政院預算

2018年01月22日 13:53 中時 郭建伸

立法院臨時會上午進行中央政府總預算協商，由於討論涉及行政院施政及法制業務費，國民黨及時代力量黨團都提出質疑，認為《勞動基準法》修法草率，去年新法公告期未及60天，與行政院前院長林全要求不符，遂提出預算刪減案，提案1124.5萬元刪除500萬元，並凍結1/10。

雖然立法院長蘇嘉全協商時勸說改凍結1/6就好，但國民黨團書記長李彥秀堅持要保留此案，由於協商沒共識，此案預計將交付院會表決。

立法院上午進行總預算協商，李彥秀提出質疑，認為《勞基法》在一年內兩度修法，法案需要一定公告期才能蒐集各界意見，批評政院片面縮短時間導致外界疑慮加深，況且林全任內曾要求法案公告至少要60天，但日前三讀修正的賴內閣《勞基法》卻沒看見。

李彥秀指出，由於行政院法制業務有待改善空間，國民黨團提案刪減政院施政及法制業務500萬元，並凍結1/10，待行政院提出相關檢討報告後，始得動支。

時力黨團總召徐永明也提案，認為此項目應全數凍結。徐也質疑，賴清德去年時曾表示，需啟動下一階段《勞基法》修法，「這個政策是怎樣？是年底還要再修嗎？」批評現在跟部會溝通都不算數，並要求政院秘書長卓榮泰到委員會報告。

對此，卓榮泰解釋，《勞基法》第一次修法前，行政院有舉辦多場全國說明會，是有達到長時間的公告期；至於第二次修法，則是落實行政院長賴清德說要在總質詢後就提出的目標，第二次的修法也還是有公告。

至於外界關心是否《勞基法》會三修？卓榮泰說，再次修正不見得馬上會碰到，但適時檢討一部符合台灣社會體制需要的勞動法律，是大家共同的期待，但不代表下個月、明年就會修法。

民進黨團總召柯建銘說，公告天數是美僑商會建議的，現行並無法令規定要公告多久，認為現在修法已結束，應該回來討論總預算。

(中時)