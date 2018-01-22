劉世芳退高市長初選 意外掀議員看板爭奪戰

2018年01月22日 14:03 中時 李義

劉世芳與議員參選人合影看板，位置佳曝光率高，成為許多參選人爭取的目標。（李義攝）

民進黨立委劉世芳確定不參加高雄市長初選後，開始拆除競選看板，因看板位置好，擬參選議員的老將新人紛紛探詢接手可能性，意外掀起議員選舉的看板爭奪戰。

宣布退選記者會後，劉世芳即指示辦公室拆除看板，拆除作業已陸續展開。數百塊看板中，許多是民間支持者或議員相挺免費借租使用，都是曝光率佳的位置。不僅是爭取連任的議員青睞，新人也爭相探詢可否租用，希望搶到好位置的看板，增加曝光度知名度。

看板對參選人知名度影響甚鉅，最知名的例子是三民區議員何權峰，毫無知名度的新人投入初選時，在各交通要道人潮聚集處懸掛看板，對每天過往民眾產生的強迫烙印效應，甚至連選區外的選民都知道「何權峰參選三民區市議員」，結果初選民調衝高超越老將獲得提名，最後也高票當選。

參加前鎮小港區初選的新人許乃文，許多看板都是支持者免費供他使用，他多掛上與劉世芳合影照片。

劉世芳看板拆除消息出後，就有議員詢問板主租借的可能性，甚至直接向他問詢「看板可否給我使用？」令許啼笑皆非地說，「我也要參選啊！」看板爭奪激烈程度可看一班。

劉世芳的看板目前已快拆完，但在前鎮小港區仍有不少與許乃文合影看板尚未拆除。許表示，基於選舉成本考量，且受市長陳菊栽培，認為劉以大局為重，犧牲小我選擇退選，支持多表肯定與不捨，他傾向市長初選後再更新看板，但必要時仍會遵循團隊運作進行更換。

(中時)