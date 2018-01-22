「這個名字是我們的」 希臘爆大規模示威 抗議馬其頓國名

2018年01月22日 16:02 中時 施施

自前南斯拉夫解體以來，希臘一直對巴爾幹半島南部馬其頓共和國（Republic of Macedonia）的國名有意見，因為希臘境內也有1個省叫作馬其頓（Macedonia）。 希臘人民對這個問題極度敏感， 21日約有10萬人在希臘北部最大城塞薩洛尼基（Thessaloniki）抗議馬其頓被當作國名，示威規模之大，近年罕見。

大批示威者揮舞希臘國旗，手持「馬其頓只有一個，她是希臘的」海報，大聲唱著國歌，並圍繞在塞薩洛尼基的阿歷山大大帝雕像周圍抗議。

希臘民眾普遍認為，馬其頓共和國的國名隱含對希臘同名省分的領土主權聲索，且據民調顯示，高達八成的希臘人民反對「馬其頓」以任何方式出現在其他國家的名字裡。

希臘方面指責，馬其頓共和國以此為名，是文化盜賊的行為，且是故意利用希臘的歷史來支持該國的正當性。此外，馬其頓共和國的名字也顯示出其擴張至希臘省份的野心。早在2008年，希臘就以此為由，利用否決權反對馬其頓加入北約（NATO）。

這是希臘與馬其頓兩國在1月同意就國名爭議開展磋商後的首場大規模示威。27年來，兩國一直企圖尋求終結「馬其頓 」的名稱爭議，馬其頓共和國也因為國名問題，被拒加入歐盟和北約。

聯合國負責調解兩國國名爭端的特別代表尼米茲（Matthew Nimetz）與兩國代表會晤，據當地媒體報導，與會者已經提出了幾個可能的國名。但就目前狀況看來，爭議如何解決仍是未知數。

希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）的看法則日趨軟化，指在國名之中加入「馬其頓」並非不合理，但必須確保沒有人盜取他國的歷史。

馬其頓共和國在1991年宣布獨立 。目前希臘僅同意，在解決國名爭端前，該國僅能在國際上使用「前南斯拉夫馬其頓共和國（FYROM）」的名稱，這個國名也是該國在1993年被聯合國接受的國名。

(中時)