夢想足球花農日記2：教練森77 繃緊神經迎接明天首戰

2018年01月22日 14:07 中時電子報 李弘斌 ／土耳其阿蘭亞報導 ／土耳其阿蘭亞報導

花農在土耳其首次進行有球練習，但球員專注力不夠，讓總教練李文財有些生氣。（李弘斌攝）

（1月21日）今天我們在土耳其進行第一次的有球練習，也可能是太久沒碰球，一開始大家的專注力都不太夠，好像沒睡醒一樣，讓教練都生氣了。儘管教練來到這裡，是比平常嚴厲一些，但我覺得可以理解，畢竟我們來土耳其可不是要度假，而是獲得非常棒的機會來這裡學習，心態上絕對要武裝起來的！

教練生氣之後，大家繃緊神經也比較進入狀況，不過我覺得第一次的訓練大概只有做到6成，還要加油，畢竟明天下午就要和這邊的職業隊阿蘭亞體育U16踢練習賽，教練希望先對他們比較年輕的梯隊，後天再跟U18交手，不要一開始就給大家太高的比賽強度，我們也不能漏氣。

花農球員在阿蘭亞海灘邊合影留念。（李弘斌攝）

今天是土耳其周日，這邊的球隊都放假，沒辦法安排比賽，大家也趁下午到阿蘭亞市區換匯、逛街。我們有到山上眺望這個城市的景色，也到港邊走走，風景真的很美，遇到的人也很和善，都會微笑跟我們打招呼。

土耳其的甜食很多，這次逛街買了些糖果，準備回台灣跟老師分享。特別的是逛市區的時候，還看到明天對手阿蘭亞體育的商品專賣店，他們的球衣是亮橘色，跟我們這次「夢想足球」的服裝很像，嗯，明天就要比賽了，加油吧！（亞青國腳馮少祺口述，李弘斌整理）

(中時電子報)