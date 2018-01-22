基隆台肥空地地層下陷引恐慌　民代現勘促改善

2018年01月22日 14:10 中時 張穎齊

基隆市中山區中華路69巷25號前的台肥空地，近期發生地層下陷的情況，議員張錦煌特助張秉鈞（右三）獲報後，與通明里長林寶俤（紅衣者）請立委蔡適應服務處邀請相關單位會勘，共商解決辦法。（張穎齊翻攝）

基隆市中山區中華路69巷25號前的台肥空地，近期發生地層下陷的情況，議員張錦煌特助張秉鈞（右二）獲報後邀集相關單位會勘，共商解決辦法。（張穎齊翻攝）

基隆市中山區中華路一處屬於台肥的空地，因擋土牆出現裂還導致地層下陷，讓附近里民居住安全受到危險，議員張錦煌特助張秉鈞獲報後，請立委蔡適應服務處主任劉文得邀集中山區公所、通明里辦公室、台肥及附近居民現勘，共商解決方案，並請台肥在3周內評估辦法，及移除現場廢棄物。

位在中華路69巷25號前的台肥空地，長期閒置雜草叢生，但因為基隆多雨潮濕的氣候，造成土質鬆動，近期傳出有地層下陷的情事，令當地的通明里民人心惶惶，擔心居住環境受到影響，危及生命財產安全。

「高度明顯有差！」當地居民表示，他在此處居住多年，發現這塊空地有逐漸下陷的情況，大家都非常緊張，睡也睡不好，希望有關單位能盡速處理，讓住戶能免於憂患。

通明里長林寶俤指出，這塊地目前為道路及公園用地，但閒置多年，長期下雨造成一旁的擋土牆出現裂痕，土石有滑動，雨勢較大時還會潑進民宅，希望台肥能做好水土保持，來回饋地方，預防災害。

張秉鈞表示，經過有關單位討論後，已請台肥於3周內評估此處的頂端、底端的擋土牆安全性，待評估完成後，由蔡適應服務處再次辦理會勘，現場的部分廢棄物，則要求台肥清理，做好水土保持，維護環境清潔。

台肥對此表示，會擬請技師進行評估，再研議後續辦理方向；而基隆市環保局則說，由於該處屬於台肥管轄，現場的廢棄物部分，請台肥依廢棄物清理法進行清理。

(中時)