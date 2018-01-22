首爾勘場 團長玄松月穿著有玄機

玄松月一身幹練便裝（美聯社）

友善列印
中時

正在南韓訪問的北韓藝術團先遣隊一行7人22日上午乘坐京江線高鐵（KTX）離開江陵，現已抵達首爾，當天下午將對首爾的演出場地進行考察。率團的北韓勞動黨宣傳煽動部副部長兼三池淵管弦樂團團長玄松月舉手投足皆是鎂光燈焦點，南韓媒體認為她此次穿著特別用心，似乎是為了顯示現今的地位，也避免搞砸北韓領導人金正恩的指令。

先遣隊可能會前往坐落在首爾南山的國立劇場、獎忠體育館、蠶室學生體育館進行考察，了解演出環境、設備、觀眾席規模等情況。考察結束後，先遣隊將經由京義線陸路返回北韓，結束為期兩天的訪韓行程。

先遣隊由三池淵管弦樂團團長玄松月率領，21日抵達首爾後轉往江陵，對江陵藝術中心和黃永祚紀念體育館進行考察。先遣隊在江陵藝術中心考察約2個半小時，仔細查看設施和設備，因此外界分析北韓很可能選在此處辦演出。預計朝方將根據先遣隊報告的考察結果，敲定北韓藝術團在首爾和江陵演出日期和場地。

率團的北韓勞動黨宣傳煽動部副部長兼三池淵管弦樂團團長玄松月舉手投足皆是鎂光燈焦點，南韓媒體認為她此次穿著幹練的套裝到首爾，似乎是為了顯示現今的地位。

南韓《中央日報》報導，玄松月從平壤音樂大學畢業後成為歌手，在受到北韓勞動黨委員長金正恩的寵愛後成為進入北韓權力最高層的非常罕見的例子。她甚至還擁有朝軍大佐的軍銜。南韓建國大學統一人文學研究團全英善(音)研究教授分析稱，她在訪華時為了強調北韓和大陸兩國血盟而身著軍裝，但此次似乎是為了強調民間交響樂團團長這一身份而選擇了便裝。南韓政府人士也表示，她可能是考慮到穿軍裝來首爾會引起南南韓民的反感。金正恩已下達指令，因此北韓此次參加平昌冬奧會勢必成功，為此她似乎格外用心，以免把事情搞砸。

玄松月身著過膝的藍色長款大衣，看起來端莊大方，但Y字形狐狸皮草卻給整體增加了亮點。南韓時南韓尚設計師樸萬賢(音)表示，這應該是用高價山羊絨面料製作的外套，為了給人一種文靜端莊的感覺。

南韓形象策略研究所所長許雲娜（音）告訴韓聯社：「我認為她試圖模仿梅蘭妮亞．川普穿毛皮，試圖展現富裕形象。」

(中時)

「這個名字是我們的」 希臘爆大… 要去日本玩？ 東京大雪警報 140…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。