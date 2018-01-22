首爾勘場 團長玄松月穿著有玄機

2018年01月22日 17:59 中時 諶悠文

正在南韓訪問的北韓藝術團先遣隊一行7人22日上午乘坐京江線高鐵（KTX）離開江陵，現已抵達首爾，當天下午將對首爾的演出場地進行考察。率團的北韓勞動黨宣傳煽動部副部長兼三池淵管弦樂團團長玄松月舉手投足皆是鎂光燈焦點，南韓媒體認為她此次穿著特別用心，似乎是為了顯示現今的地位，也避免搞砸北韓領導人金正恩的指令。

先遣隊可能會前往坐落在首爾南山的國立劇場、獎忠體育館、蠶室學生體育館進行考察，了解演出環境、設備、觀眾席規模等情況。考察結束後，先遣隊將經由京義線陸路返回北韓，結束為期兩天的訪韓行程。

先遣隊由三池淵管弦樂團團長玄松月率領，21日抵達首爾後轉往江陵，對江陵藝術中心和黃永祚紀念體育館進行考察。先遣隊在江陵藝術中心考察約2個半小時，仔細查看設施和設備，因此外界分析北韓很可能選在此處辦演出。預計朝方將根據先遣隊報告的考察結果，敲定北韓藝術團在首爾和江陵演出日期和場地。

率團的北韓勞動黨宣傳煽動部副部長兼三池淵管弦樂團團長玄松月舉手投足皆是鎂光燈焦點，南韓媒體認為她此次穿著幹練的套裝到首爾，似乎是為了顯示現今的地位。

南韓《中央日報》報導，玄松月從平壤音樂大學畢業後成為歌手，在受到北韓勞動黨委員長金正恩的寵愛後成為進入北韓權力最高層的非常罕見的例子。她甚至還擁有朝軍大佐的軍銜。南韓建國大學統一人文學研究團全英善(音)研究教授分析稱，她在訪華時為了強調北韓和大陸兩國血盟而身著軍裝，但此次似乎是為了強調民間交響樂團團長這一身份而選擇了便裝。南韓政府人士也表示，她可能是考慮到穿軍裝來首爾會引起南南韓民的反感。金正恩已下達指令，因此北韓此次參加平昌冬奧會勢必成功，為此她似乎格外用心，以免把事情搞砸。

玄松月身著過膝的藍色長款大衣，看起來端莊大方，但Y字形狐狸皮草卻給整體增加了亮點。南韓時南韓尚設計師樸萬賢(音)表示，這應該是用高價山羊絨面料製作的外套，為了給人一種文靜端莊的感覺。

南韓形象策略研究所所長許雲娜（音）告訴韓聯社：「我認為她試圖模仿梅蘭妮亞．川普穿毛皮，試圖展現富裕形象。」

(中時)