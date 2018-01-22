工會指去年超時68次 長榮：比率為5.48％

2018年01月22日 14:47 中時 王思慧

桃園空服員職業工會長榮分會昨起在長榮海運大門口，靜坐57小時抗議過勞航班。工會指出，長榮航空的6大過勞航班，在去年通報超時68次，只要航班一遇delay就會超時。長榮航空表示，超時比率最高為5.48%，這些延誤的航班，都是因為天候狀況及機場管制造成，不是只有長榮航空會有此問題。

桃園空服員職業工會副秘書長鄭雅菱表示，長榮航空高雄東京、台北北京等航班瀕臨12小時，只要一遇到delay就會超時，也在去年有超時68次、被勞檢違法的紀錄。工會一直都打開協商大門，並邀長榮航空到靜坐現場，傾聽空服員的心聲。

長榮航空表示，桃空職工以超時、過勞為由，要求桃園-北京、桃園-成田、松山-羽田、高雄-成田等航班於當地過夜，上述航班正常總工時多為10至11小時之間符合疲勞法規(AOR)及勞基法工時規定，該總工時從報到開始直到報退，包括往返機場時間、通關、飛行時間、飛機地面停留時間。惟偶而會因空中流量管制、天候、軍事演習等不可抗力因素，致使部分航班工時超過12小時，但比例相當低。

以2017年為例，桃園-北京航線全年共計飛航365班，超時班次為20班，超時比率為5.48%；桃園-成田全年共計飛航725班，超時17班，超時比率為2.34%，松山-羽田全年飛航364班，超時1班，超時比率為0.27%，高雄-成田飛航363班當中3班超時，超時比率為0.83%。

2017年桃園-北京航線之所以延誤20班，是因為4月時首都機場跑道維修、7-8月雷雨，長榮航空發現此狀況也緊急調整，以派遣雙組員或在當地過夜之方式因應。桃空職工對於僅少數航班因不可抗力因素超時，而要求長榮航空全面改為過夜航班不合情理，且飛航同航線的國內外航空公司，也都以當天來回為原則。

長榮強調，與工會協商的大門不會關閉，但也呼籲工會能以理性的方式協商。

(中時)