席琳狄翁演唱會門票秒殺 主辦單位：爭取加場中

席琳狄翁魅力無法擋，兩場演唱會門票秒殺。（寬宏提供）

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西洋樂壇傳奇天后席琳．狄翁今夏首度登台唱進台北小巨蛋，2018海外巡演台北站從11號開唱，預計停留一週體驗台灣特色文化。20號週六官方會員預購開賣票券秒殺， 22日中午12點演唱會門票官方網站與各超商通路準時開賣，兩場演唱會共計兩萬多張門票，近30萬人在線上同時搶票，售票系統更一度被癱瘓30分鐘，可看見天后首度來台吸金功力及創造搶票熱潮。

席琳狄翁的亞洲巡演台灣站於7月11日與13日台北小巨蛋開唱兩場，今日22號中午開賣引發搶購潮，歌迷網上一片哀嚎聲大喊搶不到，主辦單位寬宏藝術表示，目前也積極與經紀公司爭取加場中，請各位歌迷耐心等候。

席琳狄翁睽違十年拜訪亞洲，將於台北、東京、澳門，新加坡、雅加達、曼谷與馬尼拉等地演出，從目前各地公布票價來台灣票價CP值算高，首度登台誠意十足，最低票價只要800元。粉絲有機會現場聆聽名曲「我心永恆」(My Heart Will Go On)，天后笑談歌曲演唱次數已無法細數，直說光聽到前奏念頭是：這首又來…但每每看到觀眾眼神，就會再次找到演唱的動力，首次來台，絕對會用心準備。

節目名稱：席琳‧狄翁2018台北演唱會Celine Dion Live 2018 In Taipei

演出時間：

2018/7/11(三) 19:30

2018/7/13(五) 19:30

票價：800/2800/4800/6800/8800/10800/12800/13800

主辦: AEG Presents、IMC Live、寬宏藝術經紀股份有限公司

購票請洽:寬宏售票www.kham.com.tw、全國萊爾富 、OK便利商店

(中時)

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