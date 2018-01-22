許博允3案應執行7月 性騷案只須繳罰金6萬

許博允性騷擾案僅需罰6萬元。（圖／中央社）

友善列印
中時

有「台灣演藝之父」稱號的新象文教基金會創辦人許博允，6年前被控性騷擾翁姓女聲樂家，去年被判刑3月，可易科罰金確定。由於許先前有2件前案，高檢署聲請定執行刑，高院裁定許應執行徒刑7月，可易科罰金21萬。但因許前2案合併執行為5月，已執行完畢，因此許只須再執行2月，易科罰金6萬，性騷案即執行完畢。

台北地檢署說，由於依法許博允可以提抗告，因此北檢執行科要等本案裁定確定後，再發出傳票通知許到案執行。據指出，估計檢方最快在春節過後才會傳喚許到案執行。

判決指出，現年74歲的許博允2012年8月27日前往台北市立交響樂團參觀排練，當晚與翁女等人先在餐廳聚餐，晚上10時，許和另2人搭翁女車子，轉往Pub續攤，坐在右前座的許藉帶路，多次撫摸開車的翁女手臂、肩膀、背部。

許到達Pub後，又多次用手碰觸翁女的手、手臂、背部，再趁翁女起身敬酒不及抗拒之際，親吻她臉頰，令翁女十分反感，覺得不舒服，提出告訴。

2016年7月，台北地院審理後認定，許確涉及性騷擾，判刑3月，可易科罰金，許不服上訴，高院去年9月駁回許上訴，許被判刑3月，可易科罰金9萬元確定。

高檢署因許博允在2006年、2009年間有2案被判刑確定，雖已執行完畢，但與之後的性騷擾案合於數罪併罰要件，去年向高院聲請合併定應執行刑。高院日前裁定許應執行徒刑7月，可易科罰金21萬。

北檢表示，許博允因3案合併執行徒刑7月，但因前2案執行刑為5月，並已執行完畢，因此若本裁定確定，許只須再執行徒刑2月，也就是易科罰金6萬元，性騷案即執行完畢。

(中時)

樹林2女相約尋短 公寓燒炭身亡 最美的風景！暖警牽阿嬤手 穿梭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。