許博允3案應執行7月 性騷案只須繳罰金6萬

2018年01月22日 15:08 中時 陳志賢

有「台灣演藝之父」稱號的新象文教基金會創辦人許博允，6年前被控性騷擾翁姓女聲樂家，去年被判刑3月，可易科罰金確定。由於許先前有2件前案，高檢署聲請定執行刑，高院裁定許應執行徒刑7月，可易科罰金21萬。但因許前2案合併執行為5月，已執行完畢，因此許只須再執行2月，易科罰金6萬，性騷案即執行完畢。

台北地檢署說，由於依法許博允可以提抗告，因此北檢執行科要等本案裁定確定後，再發出傳票通知許到案執行。據指出，估計檢方最快在春節過後才會傳喚許到案執行。

判決指出，現年74歲的許博允2012年8月27日前往台北市立交響樂團參觀排練，當晚與翁女等人先在餐廳聚餐，晚上10時，許和另2人搭翁女車子，轉往Pub續攤，坐在右前座的許藉帶路，多次撫摸開車的翁女手臂、肩膀、背部。

許到達Pub後，又多次用手碰觸翁女的手、手臂、背部，再趁翁女起身敬酒不及抗拒之際，親吻她臉頰，令翁女十分反感，覺得不舒服，提出告訴。

2016年7月，台北地院審理後認定，許確涉及性騷擾，判刑3月，可易科罰金，許不服上訴，高院去年9月駁回許上訴，許被判刑3月，可易科罰金9萬元確定。

高檢署因許博允在2006年、2009年間有2案被判刑確定，雖已執行完畢，但與之後的性騷擾案合於數罪併罰要件，去年向高院聲請合併定應執行刑。高院日前裁定許應執行徒刑7月，可易科罰金21萬。

北檢表示，許博允因3案合併執行徒刑7月，但因前2案執行刑為5月，並已執行完畢，因此若本裁定確定，許只須再執行徒刑2月，也就是易科罰金6萬元，性騷案即執行完畢。

(中時)