林佳龍批少數霸凌多數 國民黨中市議員反駁

2018年01月22日 15:01 中時 陳世宗

台中市107年度總預算遭到擱置，市長林佳龍在市政會議火力全開，抨擊國民黨審查預算霸住主席台，以少數霸凌多數；國民黨團呼籲市長林佳龍停止惡意栽贓，反駁說市長眼中若真有法治，就不會嘴上抹黑國民黨團阻礙市政，力推計畫沒有審議通過卻違法動支的預算。

市長林佳龍點名國民黨籍市議員吳瓊華等都說贊成預算，但是「黨團不過」。吳瓊華表示，是市長前往烏日出席社會福利資源聯合宣導活動時，提到預算未過問題，她跟市長說預算未過市長更要努力溝通；市長又自圓其說稱「吳瓊華議員沒有反對」！她沒說贊成預算通過。

國民黨市議員楊正中說，林市長惱羞了嗎？林說「少數霸凌多數」，怎麼不說「多數打壓少數」，林應該跟大家講，議會席次較少的國民黨議員為捍衛市民荷包，拒絕不合理預算；政黨協商時決議還要經過你的同意，這樣的「力」令人瞠目結舌！

楊正中指出，林的「理」只在堅持烏龍預算，當首長用人民納稅錢租高檔房子居住、當辦公廳舍的租金是高檔七期價格、有行政院中辦還堅持花錢租台北辦公室、喊預算沒過影響民生，你卻照樣出國。

台中市議會國民黨團強調，市長林佳龍上任後舉債金額不斷攀升，預算編列有諸多不合理項目，理性負責任的監督是民代的本份；國民黨團堅持預算要「實質審查」，絕不進行包裹表決，拒絕預算「良幣綁劣幣」，若有民代企圖用正常經費綁架不合理預算，就是昧著良心護航！

(中時)