最美的風景！暖警牽阿嬤手 穿梭車水馬龍

2018年01月22日 15:04 中時 盧金足

員警協助攙扶老婆婆過馬路的溫馨畫面，被網友上傳至社群網站PO文讚許。（盧金足翻攝）

85歲陳姓阿嬤想要穿越馬路，無奈車流龐大，幸好員警伸出援手。（盧金足翻攝）

「阿嬤免驚，我牽您過馬路！」台中市府警察局第六分局西屯派出所警員謝宗霖、戴自成、林哲安在大雅交流道指揮交通，見85歲陳姓阿嬤瘦小身軀蹲坐路旁，原來阿嬤想穿越馬路，擔心拄拐杖行動緩慢無法穿越，2名員警協助攙扶老婆婆過馬路，另名警員林哲安在路口向行駛車輛示警禮讓繞行，民眾覺得很暖心，將行車紀錄器的溫馨畫面PO網，稱讚「在中環中路一段看到最美的風景！」

大雅交流道是台中市連接外縣市的主要道路，平日車流量眾多，遇到例假日更是驚人，西屯派出所警員謝宗霖、戴自成、林哲安在此路口指揮交通，正值星期日收假車流巔峰，各方向上下大雅交流道之車輛眾多。

警員謝宗霖注意到在這大路口旁，有個瘦小的身軀蹲坐著，便上前關心詢問，原來85歲陳姓阿嬤想要穿越馬路，但看到該路口車子太多又行駛快速，無助在路邊蹲坐不知該如何是好。

員警見狀立即請另名交整警員戴自成協助，由2名員警協助攙扶老婆婆過馬路、另1名警員林哲安則在路口向行駛車輛示警禮讓繞行，員警趁紅燈車輛較少時，趕緊扶著老婆婆穿越馬路。

因為阿嬤行動較緩慢，下交流道的龐大車流一波波，幸好員警吹哨及手勢指揮才順利協同阿婆穿越車流。

一旁等候紅綠燈的民眾見到也覺得很暖心，有用路人的行車紀錄器剛好錄到這令人溫馨的畫面，上傳至社群網站《爆料公社》PO文讚許，「在台中環中路一段看到最美的風景，謝謝警察先生！」網友也紛紛留言感謝熱心的波麗士大人。

(中時)