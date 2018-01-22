擺脫大掃除痠痛 來一下「瑞典式按摩」

2018年01月22日 15:22 中時 陳淑娥

弘光科大妝品系副教授施珮緹出書，「瑞典式按摩」教大家自己按摩放鬆消除痠痛。（陳淑娥攝）

農曆年節將近，除舊佈新免不了要大掃除，也會讓婆婆媽媽們吃不消，弘光科技大學化妝品應用系副教授施珮緹，以全台灣第1名成績獲澳洲「瑞典式按摩」師資認證，全台唯一「瑞典式按摩」書也相繼問世，她出面教大家如何自己按摩，放鬆消除痠痛的方法。

施珮緹表示，自己從事美容美體教學工作超過20年，去年參加澳洲昆士蘭按摩學院在台灣舉辦的瑞典式按摩師資研習，獲得師資檢定考第一名，她說，「瑞典式按摩操作目標著重在『放鬆、循環』，協助神經系統和緩下來，輔助循環，及幫助僵硬疲勞或受傷的身體得以放鬆、修護。」

施珮緹指出，瑞典式按摩有別於其他按摩手法，結合醫學理論，包含人體生理解剖、運動生理學，以及身體節奏律動訓練，綜合而為一，順應著表層肌肉方向、融合醫學、運動原理按摩，進一步促進血液循環、舒緩緊繃肌肉，達到放鬆情緒的效果。

施珮緹說，婆婆媽媽打掃太累，建議不要用慣性的手重複同一個動作，最好左右手並用，想要達到放鬆，可以利用洗澡時間，如果家中無法泡澡，可以用比較高溫的熱水淋浴，沖洗痠痛的患部，洗完澡後利用身體還有熱熱的溫度，用手搭配精油按摩減少不適感。

對於久坐沙發看電視、打電腦或打牌的民眾，施珮緹指出，萬一肩頸痠痛不舒服，可以在肩頸放熱敷墊，「切記不要一開始就用力扭動肩頸」，可以用雙手從頸椎的部分，由上往下慢慢的揉，移動到肩頸，接著從頸部內側到兩旁肩膀，做L型按摩，搭配精油讓放鬆效果更持續。

如果外出郊遊遇到塞車，施珮緹建議，開車時眼睛看前面，手握方向盤，在注意交通的狀況下，肌肉通常會緊張，這時候，千萬要注意開車姿勢，身體要挺直，然後慢慢移動脖子，可以適時的前後左右微微伸展。

施珮緹出了全台第一本「瑞典式按摩」書籍，推展這種科學的按摩手法，書中一步一步示範、解說按摩手法，讓有心學習者，看書即可初步學習。她強調，早期台灣按摩授課多為師徒制，沒有公開認證，瑞典式按摩經過澳洲授權，有專業的評定機制，她也實際應用在美容美體課程教學上，學生反應非常熱烈。

(中時)