青年海外體驗貸款 年齡、額度均放寬

友善列印
中時

為鼓勵更多國內青年勇闖國際，教育部青年署與台灣中小企業銀行合作辦理的「青年海外生活體驗專案貸款」放寬規定，申貸年齡從30歲提升至35歲、申貸額度從12萬元提高到15萬元。

「青年海外生活體驗專案貸款」提供青年海外追夢的資金協助，從94年開辦到去年底止，已有4218名青年透過本項貸款，前往海外自助旅行、遊學及度假打工。

為強化此項貸款對青年朋友的幫助，青年署修正規定，將申貸年齡從原先的20歲至30歲，提高到上限35歲。青年署分析，過去申請貸款者中以「打工度假」為最大宗，約占整體申貸人數的77％，而考量部分與我國簽訂度假打工的國家，如加拿大、匈牙利及斯洛伐克等，申請年齡為35歲，因此決定修正申貸年齡至35歲。

過去這項貸款申貸額度為12萬元，但青年署常接獲青年反應，當規畫停留海外時間較久時，經費需求相當較高，因此決定將申貸額度調高至15萬元，讓青年出國更加無後顧之憂。

今年青年海外生活體驗專案貸款自即日起受理申請，符合資格的青年，可向台灣中小企業銀行各地營業單位提出申請，同時本貸款針對中低收入戶家庭（家庭年所得在114萬元以下），免提自備款並優先辦理。詳細資訊可上青年署網站（https://goo.gl/xX1Msd）查詢。

(中時)

青年署網站
台北市啟智學校520學生 一起走出… 抓蛇球隊省下餐會 20萬元助弱勢

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。