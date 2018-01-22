抓蛇球隊省下餐會 20萬元助弱勢

「抓蛇愛心高爾夫球隊」寒冬送暖，每戶可獲得8000元禮金，暖溫了弱勢家庭的心。（陳淑娥攝）

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「抓蛇愛心高爾夫球隊」寒冬送暖，將餐費結餘款捐給弱勢家庭。（陳淑娥攝）
「抓蛇愛心高爾夫球隊」寒冬送暖，公益餐會讓受贈者備感溫馨。（陳淑娥攝）

一群熱愛高爾夫球的球友，組成「抓蛇愛心高爾夫球隊」，將每次餐費結餘款作為愛心基金，日前透過安寧派出所捐贈給海線中低收及邊緣戶，每戶獲得8000元禮金，共21戶受惠，會長紀甘杏開心地說，與其大吃大喝，不如將錢省下來，讓弱勢家庭能夠過好年。

紀甘杏表示，原先幾個好朋友聚在一起打球後，難免要去聚餐吃飯，剛開始總是大吃大喝犒賞自己，後來發現這樣對身體不好，也喪失運動的目的，於是在多位球友的建議下，不如將錢省下來做公益，遂在一年前成立「抓蛇愛心高爾夫球隊」，目前會員高達70餘人。

「抓蛇愛心高爾夫球隊」每月舉行1次月例賽，賽後聚餐不再吃的澎湃，改由填飽肚子即可，就這樣一點一滴累積，1年的餐費結餘基金，高達了20餘萬元，21日晚間在中科髙爾夫練習場舉辦公益捐贈餐會，每戶獲得8000元禮金，共計21戶受惠。

紀甘杏指出，這份成果要感謝所有隊友的付出，希望每一年都能為社會注入一股暖流，也期盼能達到拋磚引玉的效果。安寧派出所也在現場進行擴大犯罪預防宣導，所長呂淑怡說，透過慈善公益活動，在寒冬送溫情給弱勢、貧困家庭，讓他們也能感受濃厚溫暖的滋味！

(中時)

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