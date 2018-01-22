順仁兄弟會捐書包嘉惠北屯16校弱勢學童

順仁兄弟會捐書包嘉惠北屯16校弱勢學童，副市長林依瑩到場見證！（陳世宗攝）

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台中市議員賴順仁成立的順仁兄弟會長期投入公益，22日在副市長林依瑩見證下，捐贈565個書包予北屯區16所國小低收入戶學童，鼓勵向學。林依瑩表示，感謝順仁兄弟會各行各業成員拼事業、顧家庭同時也不忘付出，成立14年來持續奉獻愛心，市府將與順仁兄弟會持續關注社會各層面的需求。

「愛心助學 微笑童行」公益捐贈儀式今日在台中市議會廣場舉行，16所北屯區國小校長均出席代表受贈，林副市長並頒發感謝狀予順仁兄弟會創會長兼市議員賴順仁及第13屆會長詹東格，氣氛溫馨。

林依瑩表示，順仁兄弟會以「型男組織」溫暖形象持續回饋社會，成立14年來奉獻愛心做了許多公益，來自各行各業的成員們在拼事業、顧家庭的同時也不忘付出，受惠對象愈來愈多，令人感佩；此次捐贈565個書包，嘉惠北屯區16所國小低收入戶學童，將愛心送到有需要的小朋友身上，感謝順仁兄弟會，也盼兄弟會的支持與市府持續共同關注各層面。

創會長兼市議員賴順仁表示，此次捐贈起源於會員接送孩子時，發現有學童的書包已老舊不堪使用，調查後發現有需求的學童遠比想像中多，因此推動捐贈愛心書包予低收入戶孩童，盼盡棉薄之力改善社會上不平衡的情形，協助提升學童自信及競爭力，鼓勵努力向學；未來兄弟會將持續投入公益，歡迎各界提供建議及想法，兄弟會將審慎推動、盡力幫忙。

(中時)

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