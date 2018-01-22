3支箭正中靶心 林佳龍：翻轉中區實現中

2018年01月22日 15:16 中時 盧金足

行動市府22日到中區公所召開市政會議。（盧金足攝）

台中市政府推動中區再生計畫，以「3支箭」成功翻轉中區，行動市府22日到中區公所召開市政會議，市長林佳龍感謝各界努力，第1支箭推動大車站計畫、第2支箭進行河川整治、第3支箭促進文化復興，「3支箭」箭箭正中靶心，讓許多人看見中區的希望，吸引國際企業到中區投資布局，3年來估計已吸引超過百億元的民間投資。

林佳龍表示，中區是全台第一個實行都市計畫的地點，曾經何時逐漸末落，許多人想盡辦法救不起來，他與大家不斷討論，提出「文化城中城」規畫，尤其是「舊城新生3支箭」，成為翻轉中區有效對策。

「舊城新生3支箭、箭箭正中靶心！」他強調，第一支箭推動台中大車站計畫、第二支箭進行柳川、綠川等河川整治，第三支箭促進歷史景點文化復興，也讓許多人看見中區的希望，把握機會到中區投資佈局，三年來，市府在舊城區投入多項公共建設，估計吸引超過百億元民間投資。

林佳龍指出，包括國際級李方酒店管理集團在原金沙百貨舊址設立的「台中李方艾美酒店」投資80億元，未來完工後，配合台中車站廣場，綠川鐵道等計畫，相信將成為中區另一個新地標。

柳川整治後，成為台中觀光新亮點，發揮帶動周遭發展的效果；第二市場周邊的攤商生意成長，繼柳川重生後，綠川整治也預計於農曆年前完工，重現昔日風華。

林佳龍說，藝術文化部分，許多傳統美食重新包裝，市場反應非常好，希望帶動老街繁榮，舊州廳、放送局、宮原眼科成功活化，未來配合交通改善，相信將可帶回人潮。

台中市區域計19日已正式公告，以2026年為期限，將加速實踐大台中123，同時打下架構基礎，以便4年後順利銜接國土計畫，共創中部500萬人以上大都會格局，平衡北中南均衡發展。

交通部分，林佳龍強調，捷運綠線測試順利，首次從G0站行駛至終點G17站，工程進度已經達75％，大台中山手線、捷運綠線延伸彰化、捷運藍線走台灣大道等，皆獲中央前瞻基礎建設通過，感謝執政黨堅持通過，有助地方發展。

「台糖湖濱生態城」商業區土地開發案，生態池已完工，產業故事館整建中，林佳龍說，招商也引起國際企業投資，旁邊建國市場燃起一片商機。

林佳龍今天在市政會議特別推銷中區美食，包括大越梅子醋、全安堂核桃酥，以及由陳曦小朋友精心設計的花博馬克杯，大越梅子醋是百年老店，主打五香醋與龍眼醋，有人說大越醋是用感情蘊釀而成，有家鄉媽媽的味道，台中子弟出外打拚回來，都會記得享用這些傳統美餐。

(中時)