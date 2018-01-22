為年長者義剪 謝立功推「金銀政策」

國民黨基隆市長初選參選人謝立功今（22）日來到松濤老人養護中心義剪，與長輩同樂的同時，也拋出改善長輩及幼兒照護的「金銀政策」。（張穎齊翻攝）

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國民黨基隆市長初選參選人謝立功今（22）日來到松濤老人養護中心義剪，與長輩同樂。（張穎齊翻攝）
國民黨基隆市長初選參選人謝立功（後排左一）今（22）日上午率領義剪團隊來到松濤老人養護中心，舉行義剪活動。（張穎齊翻攝）
國民黨基隆市長初選參選人謝立功（左一站立者）今（22）日邀請到網紅「老虎狗」（中），一起到松濤老人養護中心義剪，與長輩同樂。（張穎齊翻攝）

國民黨基隆市長初選參選人謝立功，去年10月開始啟動「義剪列車」，與新住民設計師一同走遍基隆30餘間的養護機構，幫長輩免費剪髮，今（22）日再度前往私立松濤老人養護中心義剪，並拋出「金銀政策」，藉由改善幼兒的教育環境及補助，並改善年長者的養護環境，來減輕基隆青壯年的負擔。

謝立功今（22）日上午率領義剪團隊來到松濤老人養護中心，為因應農曆年到來，邀請到網紅「老虎狗」及崇右影藝科技大學的學生共襄盛舉，一起帶動唱、替長輩剪髮、剪指甲，與長輩同樂過早年。

謝立功也在義剪活動中拋出「金銀政策–從生養到養生全面照護」政見，他表示，「金–生養」指的是大家常說的「金」孫，藉由更完善的公托育兒機構、全面的生育及教育補助、安全的室內親子運動環境等，讓每一個基隆的幼童都像含著「金」湯匙出世般地受到呵護。

「銀–養生」則是指「銀」髮族相關的政策，像是利用公有土地開辦低負載複合式銀髮園區，容積率分享周邊社區，另可推出銀髮養護保險，利用保險費建設舒適進步的養護機構，供未來需要時使用。此外並淨空及整平騎樓、提升公車品質等，都是為了讓銀髮族的退休後的生活更有保障。

「讓青壯年無後顧之憂的打拼！」謝立功說，「金銀政策」的另一個含意，是為了讓基隆的青壯年能安心的打拼事業，不必擔心家中長輩及子女，這也是自己一直堅持的核心理念「以民為主」、「與民同行」。

(中時)

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