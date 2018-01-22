貧賤情侶百事哀 相約赴死女獨活被起訴

2018年01月22日 15:24 中時 陳俊雄

(15:56 更新內容)同為黃姓的一對男女朋友，由於經濟狀況不佳相約自殺，結果提供安眠藥服食的黃女倖存，陪同殉情的黃姓男友反因服藥過量死亡，新北地檢署22日依加工自殺罪嫌將黃女起訴。

檢方調查，黃男和黃女兩人交往多時，黃男因經濟狀況不佳，已有多年沒有正職工作，只能借住在朋友的板橋住處，由於打零工所得入不敷出，平日生活僅靠友人借貸維生，偏偏黃男又熱愛賭博，把不少借得的生活費拿去賭博，讓不少友人對此頗有微詞。

黃女則因精神狀況不佳，與媽媽、姊姊關係不睦，和男友一樣工作也不順利，萌生尋短念頭，案發前她也曾多次發送簡訊給男友，詢問黃男是否願意一起自殺。

檢方調查，黃男向朋友欠錢未還，案發前已經有好幾天沒有吃飯，2017年9月10日晚間，他回到老家和父、弟吃晚飯，弟弟看他可憐還向哥哥表示，如果沒錢吃飯可以回家，黃男疑似自慚形穢而和女友相約自殺。

檢方指出，黃女帶著400多顆的「贊安諾」藥錠與黃男會合後，共乘機車把身上僅有的65元拿去加油，再騎至土城柑城橋下河濱公園，兩人也在喝下高梁酒並服下大量藥物後昏迷不醒。

隔天上午10時許，路人發現黃姓男女倒臥現場，消防局獲報將黃男送醫仍不治，意識清醒但身體虛弱的黃女則被救回一命。警方在現場找到兩人遺書，黃男在遺書中還希望能速速處理後事，即使碰到農曆七月也沒關係。

友人供稱，黃男先前曾有尋短意圖，經他開導後才決定要好好工作，沒想到他去南部處理事情，隔天返回台北就接到黃男自殺消息，令人扼腕。

黃女則表示，她因生活不如意，才會找男友一起自殺，服用的安眠藥物也是全由她攜帶，新北地檢署22日依加工自殺罪嫌起訴黃女。

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(中時)