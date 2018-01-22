北科大生赴德實習 機票、住宿全額補助

2018年01月22日 15:23 中時 林志成

為開拓學生的視野，國立台北科技大學機械系今年2月將選送學生到德國Sander公司進行半年工廠實習，學習體驗德國獨步全球的工業技術和文化。北科大透過校友協助全額補助學生來回機票，德方則為實習生安排合宜住宿。

北科大機械系近來積極發展工業4.0智能化系統整合技術，組跨領域團隊自行建置「智能工業生產教學工廠」，作為工業4.0智能工廠教育訓練與技術研發平台，教授學生產業零落差的技術、也肩負協助企業、產業升級的社會責任。

北科大多年前即首推學生校外企業實習必修，機械系今年更與德國Sander公司簽訂實習合約。機械系主任丁振卿表示，德國技術師徒制度聞名全世界，北科大學生能到德國工廠實習必定助益良多。

丁振卿表示，此份實習合約遵照北科大機械系規定及符合德國實習生薪資標準，今年2月將正式送學生到Sander公司進行半年工廠實習，落實工廠實習更重於交換學生的工業大學國際化交流價值。

Sander公司位於德國Edenkoben工業區，主要產品為塑膠射出機，為台灣模懋公司總經理、北科大校友李漢章的合夥公司 。機械系四年級生張庭豪，因去年在模懋實習，表現優異，今年正式被推薦赴德國進行為期半年的實習。張庭豪指出，這次海外實習能實際在Sander公司生產線操作，希望透過這回難得經驗，拓展視野，更了解德國人做事邏輯、工作文化。

北科大機械系今年只送1名學生到德國Sander公司實習，明年起會增為2人，逐步擴增學生赴德國的實習名額，讓更多學生受惠。

(中時)