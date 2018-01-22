四大洲花滑24日登場 北韓好手來台備戰冬奧

2018年ISU四大洲花式滑冰錦標賽各國好手來台備戰冬奧。(林宋以情攝)

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中時電子報
／台北報導

2018年ISU四大洲花式滑冰錦標賽，24日起一連4天台北小巨蛋登場，適逢南韓平昌冬季奧運2周後開戰，不少世界頂尖好手前來為冬奧暖身，北韓雙人花滑組合廉太鈺（Ryom Tae Ok）／金柱希（Kim Ju Sik）也攜手來台備戰。

平昌冬奧2月9日登場，讓今年我國舉辦的四大洲花滑錦標賽熱鬧非凡，共計110名頂尖選手前來競技，並為冬奧提年熱身。多次來台的世界第2日本名將宇野昌摩、世界第6中國大陸金博洋都與賽。北韓選手廉太鈺／金柱希也登台，不過22日並未出席記者會。

我國則派出花滑一哥曹志禕、湯銘恩，世界排名72的曹志禕，今年再度與冬奧門票擦肩，才剛從美國返台一周的他坦言，經過多年的大賽洗鍊，心理層面成長不好，曹志禕不諱言，這幾年男單技術難度提高很多，不過他已取得今年世錦賽資格，未來滑進冬奧目標不變。

我國女單好手林仁語，2016年因左、右腳輪流出現傷勢，無緣挑戰冬奧門檻，換了新教練的她已準備好捲土重來，「能回到主場非常開心，四大洲賽將融入更高難度的技術動作，希望拿下佳績。」

世界第10的美國好手布朗(Jason Brown)首度訪台喜悅之情溢於言表，「我超級興奮，這是我第一次來到台北，希望能繳出好表現。」

(中時電子報)

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