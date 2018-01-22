寒士愛心尾牙倒數2周　經費尚缺1500萬

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今年度的寒士愛心尾牙將於2月4日登場，預計全台共有16處同步辦理，共將邀請4萬名寒士圍爐，其中光總統府前的台北場就高達3萬人。主辦單位人安基金會表示，距離愛心尾牙只剩2周，但仍有1500萬元的募款缺口，占總經費4成，急需外界贊助愛心。

人安基金會公關施怡欣表示，第28屆「寒士吃飽30」愛心尾牙將在2月4日中午開桌，邀請單則將從今日起一路發至26日下午4時30分，發放首日還會隨邀請單附上1個暖暖包，避免現場排隊的寒士太冷受凍。

施怡欣指出，尾牙當天還會致贈給寒士過年應急紅包500元，因為過年期間社會局和基金會服務站都休息，很多寒士都會餓5天肚子，有紅包即可前往超商或店家購買食品，其實人安基金會的服務站，周一至周五的午間和晚間都會發餐給寒士，尾牙加上平時發餐總經費需3700萬元，目前缺口尚有4成，約1500萬元，距離尾牙只剩2周，急需各界響應。

施怡欣表示，以前尾牙前2周，募款缺口大概只剩3成左右，但尾牙當日的志工人數需求量3000人卻還沒募滿，今年的情況則略有不同，募款缺口還有4成，但志工人數很快就完成募集，顯示民眾仍舊相當有愛心，但可能因為經濟不景氣，民眾選擇出力大於出錢。

施怡欣表示，去年寒士尾牙活動結束後，總統府有變更場地借用辦法，還好府方耐心指導基金會申請場地，場地借用過程尚稱順利，去年9月就敲定使用權，希望寒士尾牙未來都還能繼續在府前辦理。至於嘉賓邀約方面，蔡英文總統、陳建仁副總統及台北市長柯文哲當天另有要務，無法參與，前總統馬英九和行政院長賴清德則還在邀請當中。

街友阿美姊表示，一個暖暖包可以讓她溫暖一整晚，到隔日早上都還有餘溫，感謝各界在寒冬中送暖，遞送愛心，過年前有一場寒士尾牙，也讓她能夠感受到來自社會的關心，心裡也更有安定感。

(中時)

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