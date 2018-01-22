台中夜市爆收攤潮市府挨批 經發局：自由市場多元競爭

國民黨立委江啟臣（左）密集走訪夜市，最常聽到攤商向他抱怨「現在生意不好做」。（江啟臣服務處提供）

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國民黨立委江啟臣認為台中夜市爆發收攤潮，市府輔導不力，難辭其咎。（江啟臣服務處提供）

台中爆6場夜市接連收攤，除景氣不佳、薪資未見起色等因素影響外，立委江啟臣直指台中市政府輔導不力，每年輔導攤販費用僅100萬元，台中自豪的觀光夜市竟成「關光」夜市，市府難辭其咎。對此經發局回應表示，夜市受市場機制自行留強汰弱，輔導經費還包括管理費收入，1年所投入的經費超過百萬元。

「我替台中的城市經濟感到憂心！」江啟臣表示，他近日走訪早市、黃昏市場、夜市等，最常聽到攤商抱怨「現在生意不好做」，而台中有6場夜市接連收攤，其實只要用心輔導，一定能再現榮景，他若主掌市政，將從兩岸、東南亞、日韓乃至歐美，全方位提昇觀光行銷。

江啟臣認為，應增加市府輔導夜市預算，參考其他城市成功輔導案例規劃「觀光附加價值輔導計畫」，如台北寧夏夜市，新北樂華夜市等，讓夜市發展特色及吸引力，也應輔導轉介有困難的攤商到經過評估的「潛力夜市」再續爐灶，而不是放任辛苦的攤商無語問蒼天。

台中市經發局呂曜志表示，江委員所說的6夜市收攤並非事實，包括環中與大里夜市都是在換約中，已重新向市府申請恢復營業，近期也有包括UNO市集因掌握消費者的偏好，與旱溪夜市等傳統夜市形成良性競爭，這些都屬於自由市場多元競爭的範疇，市府都給予尊重。

對於，江委員指出市府編列100萬元，做為輔導夜市的經費太少，呂曜志也說「江委員不懂預算細節」，事實上經發局仍有收支對列的管理費收入，並且專款專用，投入於輔導夜市上，因此1年所投入的經費絕對不只100萬元。

呂曜志也說，每個夜市面臨不同問題，有的是業者轉投資，導致資金調度不良，有些則是區位、停車、缺乏特色，租金成本高等問題，也受市場機制自行留強汰弱，歡迎江委員跟隨市府腳步，一同關心夜市經營的實際挑戰。

(中時)

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