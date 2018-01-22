遠端監視設備奏效！中市檢警環破獲非法焚燒業者

2018年01月22日 16:01 中時 盧金足

環保局連續接獲民眾通報，沙鹿區偏僻地點常遭傾倒並焚燒大量夜市垃圾包。（圖／台中市府提供）

台中沙鹿區一處偏僻地點常遭非法焚燒大量垃圾包，台中市政府環保局接獲民眾檢舉後，啟動「檢警環」機制，利用鄰近制高點架設遠端即時監控設備，鎖定可疑車輛，終於一舉擒獲違法露燃垃圾的蔡姓父子，移送法辦。

環保局連續接獲民眾通報，沙鹿區偏僻地點常遭傾倒並焚燒大量夜市垃圾包，由於露燃產生濃煙造成空汙，讓居住附近的民眾忿忿不平。

環保局稽查大隊決定在該處架設遠端即時錄影監視設備，透過雲端即時傳輸，鎖定違法傾倒垃圾車輛的車號，並啟動「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」機制，與保安警察第七總隊第三大隊第二中隊展開追查。

經循線查出，蔡姓父子分別向大甲、神岡及清水區等夜市負責人，以每次1500至8000元不等的代價，向各地夜市承攬場地清潔及清除垃圾工作後，利用凌晨人煙稀少時段，將夜市垃圾載運至偏僻山坡地傾倒焚燒，隨即逃離現場。

警訊後蔡姓父子坦承不諱，全案移送法辦。環保局表示，透過「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」平台機制，可有效提升查緝效率，成功打擊非法傾倒或排放空汙的罪魁禍首。呼籲業者切勿隨意燃燒廢棄物，避免觸犯空氣汙染防制法，最高可處100萬元罰鍰。

另若涉及違法受託從事廢棄物傾倒燃燒處理，將再面臨1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

(中時)