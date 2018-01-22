溪陽國中學生種菜 為老人食堂加菜

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溪陽國中學生關懷學區長輩、支持社區老人食堂共餐，22日帶著親手在「溪陽開心農場」栽種的蔬菜為大庄社區的老人食堂加菜，校長黃森明說，希望學生透過行動關心長輩與關懷自己的社區，學習反哺與感恩。

溪陽國中去年開始積極推廣食農教育，利用校園荒廢的空地，打造屬於自己的開心農場，校方邀請家長帶著孩子從學習整地、搭棚、搭網室、施肥、鬆土、種菜苗到每日澆水與除草，歷經1個多月的付出，終於收成了。

第1期的農作物大豐收，參與的學生都很有成就感，師生們更覺得，將成就回饋給社區，一定會更有意義，於是決議要將蔬菜與紫黑米送給大庄社區的老人食堂加菜。

大庄社區發展協會理事長陳振家說，大庄村民感情好又富有人情味，當初和村長陳元振想到讓長者可以一起用餐，所以開辦老人食堂共餐計畫，現在已經有100多名長輩參加，能夠享用到學區孩子們親手栽種的蔬菜，真的有幸福的感覺。

「足感心耶！」黃森明與學生代表鄭民生、邱昱萱，帶著剛採收的芹菜、萵苣等新鮮蔬菜送到大庄社區老人食堂，1群老人家不禁都稱讚起鄭民生與邱昱萱，直說，這麼「懂事」的孩子很少了，還不斷誇讚，「這些菜種得很漂亮 」。

就讀國二的鄭民生與邱昱萱說，父母親都務農，這次在學校透過開心農場的實際體驗，從採收中感受到成就，慢慢覺得自己對農業也有興趣，以後打算從農。

(中時)

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