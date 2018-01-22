毛弟演《鬥魚》使壞挨重拳 林柏叡靠聲音出線

2018年01月22日 15:42 中時 李承陽

兩派演員由左至右為林輝璜、吳岳擎、林柏叡、王淨、陳虹茜、邱宇辰、蔡哲文演出。（圖片提供：多曼尼）

《鬥魚》電影版今日開鏡。（圖：多曼尼提供）

林柏叡（左）與王淨出演《鬥魚》電影版。（圖：多曼尼提供）

《鬥魚》電影版今（22）日舉辦開鏡記者會，新生代演員林柏叡、王淨、吳岳擎、林輝瑝、陳虹茜、蔡哲文終於亮相，而大反派「阿豹」則由邱宇辰（毛弟）擔綱，為了學做壞人，他用手機自拍、錄影，練習使壞的神情，入戲之深連全家人一起吃飯時候都問他：「你在心情不好什麼？」哥哥王子也虧：「你真的很愛演耶。」

15年前戲劇版《鬥魚》捧紅一票巨星，安以軒、郭品超、藍正龍、張勛傑、陸明君、謝承均等人，不論是角色設定、虐戀情節，都是經典之作，這次製作人柯宜勤大膽啟用年輕新人，幾乎不刪改劇情，是為了要傳承經典，也給台灣新生代演員一次機會，連安以軒本人都很關心劇本。

柯宜勤表示因為戲劇版角色形象鮮明，電影版選演員花了非常多心力，惟男主角「于皓」選得快，「其實我腦海裡一直有郭先生（郭品超）的影子，但是跟林柏叡通電話的時候，就被他的聲音打動。」而林柏叡也說中選當下有嚇到，但自己也已經準備好了。

電影中最值得期待的應是打戲部分，男演員們集中受訓接受武打訓練，林柏叡說每天揮不下1、2百拳，林輝瑝還練到受傷上救護車送醫，連毛弟都不小心左臉挨到武術指導一記紮實正拳，他形容：「力道好像被車撞一樣，當下心想完蛋，這下不能拍了，對不起大家。」電影耗資1億成本，預計拍攝兩個月，拚今年暑假檔期。

(中時)