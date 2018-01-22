空汙解方？ 大陸建百公尺高的除霾塔

陝西西安建成一座100公尺高的空氣淨化塔，在高塔四週的空氣品質有得到改善，有可能向其他城市擴展這樣的除霾塔。(圖/新華社)

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中時電子報

為了解決華北空汙問題，中國大陸在西安建造了一座試驗性質的空氣淨化塔，又被稱為除霾塔。塔高達到100公尺以上，據說可以在10平方公里的範圍內，有效的將PM2.5的空氣污染微粒減少約15％。

南華早報(South China Morning Post,scmp)報導，除霾塔底部是個大面積的太陽能溫室(約半個足球場大)，也是從底部溫室區吸進汙濁空氣，隨著被太陽能加熱後，熱空氣就會順著高塔上升，並且通過層層過濾器加以清潔，然後在塔頂將過濾後的空氣排出。

2015年，除霾塔首先在西安實驗，研究小組希望要是成效良好，可在其他的城市擴展，由於底部是大片的太陽能發電板，所以白天幾乎不需要任何電力輸入，顯得相當環保。西安的除霾塔已經完成，目前正由中國(大陸)科學院地球環境研究所的研究人員進行效果測試。

西安的冬天是空氣最差的時節，因為城市的許多供熱依賴煤炭，加上冬季又普遍乾燥，沙塵範圍也比較大。有人擔心除霾塔在寒冷的月份是否有效，不過現在確定效果仍然不錯，因為溫室中的吸熱塗層，可以能使玻璃有更高的效率吸收太陽輻射。

研究負責人曹順基說，高塔每天可以交換1000萬立方公尺的清潔空氣，使得淨化塔的10平方公里範圍內，在過去幾個月裡，已經觀察到空氣的顯著改善，在空汙嚴重的日子，塔至少能把PM2.5微粒下降15%，從嚴重汙染改善成中等汙染。

不過對研究人員來說，這座100公尺的除霾塔仍是「縮尺寸樣本」，他們的專利資料上，理想的除霾塔高達500公尺，直徑200公尺，底部溫室面積將近30平方公里的龐然巨物。他們希望大尺寸的換氣塔足夠強大，可以淨化一個小城市的大部分空氣。

(中時電子報)

文章來源：China builds ‘world’s biggest air purifier’ (and it seems to be working)

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