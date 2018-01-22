愛心不歸「零」！埤頭「彰化肉圓大王」供愛心待用餐

2018年01月22日 15:58 中時 鐘武達

莊啟明（中）親切地招呼每1個到店取用待用餐的弱勢老人。（鐘武達攝）

愛心不歸「0」！埤頭鄉「彰化肉圓大王」提供弱勢享用愛心待用肉圓，4年多來店門口標示的可用待用餐數字都維持在8、90份。但老闆莊啟明透露，其實是因為擔心需要的人不好意思上門，所以即使愛心捐款不足，也不敢寫「0」。立委洪宗熠則承諾，如果愛心待用肉圓的份數低於50，就由他來負責。

「彰化肉圓大王」是1家50年老店，4年多前 ，當地1家診所醫師張惟智上門消費，突然聊及有不少弱勢家庭為三餐所苦，提議開辦「待用肉圓」，並當場捐出4000元預購100份，彰化肉圓大王待用餐從此正式上路。

愛心待用肉圓推出，就受到當地弱勢者的捧場，每天中午固定上門取餐的就有2、30人，最遠還有從15公里外的田中來。莊啟明說，所幸，陸續有愛心人士加入認助行列，這項公益活動才能維繫。

立委洪宗熠，也是老主顧，他說，3年前擔任縣議員時，與同為義消夥伴的謝志能等友人到彰化肉圓大王吃肉圓，不過才吃了200多元，老闆莊啟明在結帳時赫然拿出帳單豪邁喊出「攏總1000元」，他嚇一跳，詢問下才知道莊啟明是在為待用餐募款。

洪宗熠表示，目前他是待用餐的贊助人，他提醒莊啟明，「看板上的數字如果掉到50以下，就馬上通知我」。

(中時)