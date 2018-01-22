游泳》許東雄決定卸任 許家班全面退出協會

游泳協會理事長許東雄(右)決定不連任，許家班未來也不會接任協會任何職務。左為現任FINA公開水域委員會主席、香港奧會秘書長王敏超。(許東雄提供)

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中時電子報

入主台灣游泳協會超過20年以上的許家班，現任理事長許東雄今天決定不再續任，也不推舉候選人，許家班全面退出協會。

現年63歲的許東雄，7歲開始踏進泳池，1970年曼谷亞運勇奪4面銅牌，一度保有15項全國紀錄中的13項，曾當選民國60年全國十大傑出青年，曼谷亞運結束後遠赴美國求學，並且在當時台灣遭到國際封鎖的艱困時刻，他結合許多志同道合的留學生上街遊行，在海外幫台灣發聲。

退役後改任教練，培育出不少優秀選手，2011年接任泳協理事長，不但增加年度分區賽事，幫助國內選手提升成績，頻頻傳出選手改寫全國紀錄，甚至還有機會在今年雅加拿亞運奪牌。此外，他還爭取到9月22日在日月潭舉辦世界盃公開水域馬拉松游泳賽台北站，屆時全球最頂尖的好手們都將齊聚台灣。

然而，許東雄也屢受批評，外界更認定他以及所代表的許家班是阻擾台灣游泳進步的最大「兇手」。對此，許東雄強調，外界的指責聲音他都聽到了，即便當中有許多不實指控，但他都忍下來，希望這次改選能夠凝聚國內泳壇，因此決定不參選，許家班也都不會擔任協會公職，全力辦好這次選務，然後「裸退」回到校園。

身兼台北市立大學教授的許東雄表示，「感謝校長戴遐齡的關心，她對於我飽受責難感到不捨，支持我不續任的決定，因此，未來將會把所有心思放在學校，期待培育出更好、更傑出的泳壇明日之星。」

(中時電子報)

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