林右昌緊盯碇內公園籃球場工程　打造舒適運動空間

基隆市碇內15號公園的「星光籃球場」將在2月底前完工，市長秘書林旻勳（右起）、民政處長王榆森、市長林右昌、市議員林明智等人到場現勘。（基隆市政府提供）

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基隆市碇內15號公園的「星光籃球場」將在2月底前完工，改建完成後，可讓民眾不用受雨天之苦，仍然可以有空間運動辦活動。（基隆市政府提供）
基隆市碇內15號公園的「星光籃球場」將在2月底前完工，改建完成後，可讓民眾不用受雨天之苦，仍然可以有空間運動辦活動。（基隆市政府提供）
基隆市碇內15號公園的「星光籃球場」將在2月底前完工，市長林右昌（橘衣者）到場現勘。（基隆市政府提供）

基隆市碇內15號公園籃球場年久失修，經過當地居民及民代紛紛反映後，終於爭取到經費，市府於去年8月21日舉行動土儀式，計畫改建成星光籃球場，並改善周遭環境，預訂今年2月底完工。市長林右昌也在今（22）日現勘時表示，啟用後將可提供當地居民更好的運動休閒空間。

斥資1600萬元改建的碇內15號公園，將改建成星光籃球場，並設置遮雨板，讓風雨不會潑進來，無論早晚，都能提供民眾完善的運動空間，此外完工後即會有1座標準籃球場及3座鬥牛場。

林右昌指出，碇內15號公園籃球場整修工程進度超前達16.9％，除了向相關單位及承商表示肯定之外，也趁這個機會檢視周邊的設施設備是否到位、完善，包括遮雨板是否要再向下延伸，讓側面的風雨不會潑進來，以利喜好籃球的民眾，不管什麼天氣都可以盡情揮汗運動，並方便碇內地區舉辦各種休閒活動。

林右昌說，此外也結合旁邊的碇祥里民會堂，並在去年針對15號公園周邊環境一併整理，這就是他一直強調的「整體規畫、爭取經費、分階段完成」策略，碇內公園籃球場預計在2月底時正式啟用，同時也請暖暖區公所配合舉辦鬥牛賽，邀請喜好籃球的朋友們一起參與。

市長秘書林旻勳說，他從小住在暖暖，且也很喜歡打籃球，但因為基隆常常下雨，所以導致雨天時，很多人都無法去打球，經過爭取努力後，如今終於要改建完成，讓大家除了可以無憂無慮地盡情運動外，也可以舉辦大小活動。

林旻勳指出，改建的1600萬元的經費是2015年底獲得體育署所補助的1120萬元，加上市府的配合款480萬元，改建後的籃球場面積有900平方公尺，除了將現有籃球場地整個翻修外，另增設3座籃框提供更多愛好籃球運動的民眾享受。

(中時)

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