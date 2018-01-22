禽流感好發期 台中目前無疫情籲業者加強防疫

近期寒流來襲氣候驟變，為禽流感好發期；台灣冬季為候鳥來台渡冬的時節，易將禽流感病毒帶入，台中市動物保護防疫處呼籲民眾提高警覺！（陳世宗翻攝）

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台灣冬季為候鳥來台渡冬的時節，易將禽流感病毒帶入台灣，近期因寒流來襲，氣候驟變，為禽流感好發期，中南部縣市也陸續傳出禽流感疫情。為防範禽流感疫情入侵台中，台中市動物保護防疫處今年至目前已針對轄內家禽場、寵物鳥繁殖場等，消毒訪視33場、主動採樣監測260件檢體，均未檢出禽流感病毒，也呼籲轄內養禽業者加強防疫工作，降低禽流感發生機率。

動保處為掌握台中市禽流感病毒活動情形，去年度已針對轄內家禽場、寵物鳥繁殖場、寵物鳥店及家禽理貨場等，主動採樣監測3,910件檢體，禽流感病毒檢驗均呈陰性；並加強轄內家禽場訪視宣導及擴大消毒工作，去年度完成禽場消毒訪視841場次。今年至目前為止，也已進行消毒訪視33場、主動採樣監測260件檢體，並未發現疫情。

動保處表示，請養禽業者應注意禽舍保溫及通風措施，並依台中市「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」，加強場區、人員、車輛及運輸箱籠清潔消毒工作，避免家禽與候鳥、野鳥接觸，以有效降低禽流感發生機率；若發現家禽出現疑似禽流感的臨床症狀，或突然出現產蛋異常下降或急遽死亡，請立即通報動保處04-23869420。

動保處呼籲消費者選擇具有合格標章的肉品來源、使用一次性包材裝載的生鮮禽蛋，並將禽肉及生鮮禽蛋煮熟後食用；另平時應避免接觸及餵飼野生禽鳥，並注意洗手等個人衛生措施，降低被感染的機會。

(中時)

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