男同志捐血解禁 5年內不能有性行為

2018年01月22日 16:00 中時 陳志祥

衛福部食藥署擬依疾管署與「國血國用諮議會」專家建議，解禁男男之間性行為者終生不得捐血的規定，研議放寬為「5年內有男男性行為者暫緩捐血」，新規定最快今年4月底上路，不過，5年不能有性行為才能捐血，這對男同志是一大考驗！

食藥署據「血液製劑條例」規定，修訂捐血者健康標準，將男男性行為者終生不得捐血規定，放寬成5年內有性行為者暫緩捐血，主要是血液的篩檢方法已經從1種增為2種，檢驗更快且安全。

今（22）日食藥署藥品組副組長祁若鳳表示，血液檢驗的能力提升，檢驗方式已經增為2種，讓空窗期需要的敏感度更高，在先有篩檢能力之後，才由專家討論，並且參考先進國家的辦法，建議5年的暫緩方式。

目前英、美等國家實施12個月內有男男性行為者暫緩捐血，疾管署副署長莊人祥表示，國內現在捐血要先面談、回答問卷，加上2013年實施血品核酸擴大檢驗，愛滋檢驗的空窗期從21天縮短為11天，輸血與受血的安全也跟著提高。

不過，國外是12個月、為何國內要訂定5年？祁若鳳指出，這是疾管署的建議，未來確定的時間還是要端看社會各界的意見，祁若鳳呼籲，大家不要把捐血當做愛滋的檢驗中心。莊人祥說，未來新規定實施後，如果捐血安全無虞，可以考慮暫緩捐血的期限從5年縮減為12個月。

食藥署這項放寬男男性行為者5年內暫緩捐血的草案，將會預告60天收集各方意見再修訂，祁若鳳說，大約農曆年後預告，因此如無意外最快今年4月底實施。

(中時)