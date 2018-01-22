史蒂芬史匹柏新作 《一級玩家》融合未來與懷舊

2018年01月22日 16:03 中時 潘鈺楨

由史蒂芬史匹柏導演執導的最新科幻動作冒險電影《一級玩家》，改編自恩斯特克萊恩的同名暢銷小說，內容大量收錄了從80年代開始一直到未來2045年的電影、電玩與音樂等紅極一時的流行元素，令人目不暇給，讓史蒂芬史匹柏大讚作者恩斯特克萊恩是個俱備遠見且能超越世人的想像預見未來的人。

史蒂芬史匹柏說：「閱讀《一級玩家》是最棒的未來與懷舊體驗，作者恩斯特克萊恩所想像的未來與我的想像相距不遠。」經過全盤考慮之後，史蒂芬史匹柏決定與恩斯特攜手合作，找到電影的敘事點，完成這部融合現代人共同回憶的電影。

史蒂芬史匹柏描述：「電影中設定的城市：俄亥俄州的哥倫布市在2045年是全球成長最快速的城市，人類進入一個反烏托邦的社會，經濟結構在崩解，人們無處可去，而虛擬實境的世界成為人類逃離現狀最好的特效藥。」而那個虛擬實境的世界就是：「綠洲」。作者恩斯特克萊恩形容：「『綠洲』猶如一只終極玩具箱，裡面有來自全世界的各種玩具，再經由首屈一指的導演精心打造之後，呈現出超炫的動作與過癮的冒險歷程。」

電影背景設在2045年，全世界都在瀕臨混亂與瓦解邊緣，人們唯一的去處只有虛擬世界「綠洲」；只有在這個由奇才詹姆斯哈勒代（馬克勞倫斯 飾）所創造出的遼闊且無邊際的虛擬實境宇宙中，人們才能找到相互的慰藉。然而創始人哈勒代在死後的遺囑中宣布，他將把巨額的遺產留給第一個找到「程式彩蛋」的人，而那些彩蛋就隱藏在「綠洲」中。這筆遺產引發全球玩家的激烈競爭，而此時一個名不見經傳的少年韋德瓦茲（泰謝里丹 飾）在一連串的競賽中脫穎而出，他頓時就陷入這個神祕、新奇又危險的幻想宇宙空間中。

卡司陣容除了泰謝里丹飾演主角韋德瓦茲外，還包括奧斯卡獎得主馬克勞倫斯，奧立維亞庫克，班曼德森，T.J.米勒、賽門珮吉等。台灣將於3月29日上映。

(中時)