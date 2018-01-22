網揭真相！9樓忘關水龍頭 2樓苦主家慘變遊泳池

網揭真相！9樓忘關水龍頭，2樓苦主家慘變遊泳池。（圖/翻攝自爆料公社）

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中時電子報
9樓忘了關水龍頭，2樓淹大水！（影/爆料公社YouTube）

台中一名住在2樓的女子抱怨，自己住在一棟屋齡6年的大樓2樓，但因為日前同棟大樓9樓住戶忘記關水龍頭，結果水竟然從她家洗衣機的排水孔倒灌進屋裡，凌晨三點醒來發現家中慘變「游泳池」，根本來不及搶救已經泡在水里的家具、電器了。

一名女子在臉書不公開社團「爆料公社」PO文大吐苦水，昨天凌晨3點時，「整個家變游泳池」她無奈表示，「大樓屋齡才約6年，只因九樓住戶一位獨居老太太忘記關水龍頭，我住二樓！結果全部的水都往我家洗衣機排水孔倒灌進來流進我家，家電壞了，家具泡水了！」她也附上家裡水淹至腳踝高度左右，家電物品等來不及搬高而泡水的影片。

事後，9樓老奶奶的兒子包了12000元的紅包給這名女子，稱自己也算是受災戶 ，叫她應該要去找管委會處理，他說：「我媽媽就只是水龍頭沒關，不至於這樣嚴重，不關他們的事」；管委會則表示會定期通水管，是建設公司管線設計有問題，這棟大樓蠻多住戶都有漏水現象。」

網友看了ＰＯ文，也透露出「黑暗真相」，「排水管堵塞，水就會回灌2樓。所以大家都會說買房絕對不要買2樓就是這道理」、「二樓一般是大便屋，全樓的管線集中在二樓」、「去年我也是住在大樓二樓一樣的情況，對外的公用排水管堵住整個廚房都進水」，網友們紛紛建議要買4樓以上10樓以下的樓層，不過也有人慘叫「已經買了要怎麼辦？」、「新大樓也是集中在二樓嗎」。

(中時電子報)

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