COLLABRO美聲暖男228開唱 地點改至三創

2018年01月22日 16:05 中時 潘鈺楨

由四個鄰家男孩組成的跨界美聲男團「COLLABRO美聲暖男」，成軍首月即登上2014年英國達人秀舞台驚豔全場，一路過關斬將，以有史以來最高票數奪冠，更馬上被選秀毒舌評審Simon Cowell納入旗下，首張專輯就擊敗當時已蟬聯8周冠軍的紅髮艾德，空降英國金榜冠軍，人氣直逼師兄One Direction。全民認證的國民美聲男團，即將於2018年2月28日首度在台開唱。

成員對首次在台開唱非常重視，希望帶給歌迷最棒的演出，讓等待許久的台灣歌迷有最近距離的互動機會與更好的聽覺效果，特別與經紀公司協商將場地更改至三創生活園區5F的CLAPPER STUDIO，UDN售票系統將主動聯繫已購票的歌迷，安排與原場地相同的座位。消費者如有疑問，請洽UDN售票系統客服專線:(02)7737–3988 # 2。

COLLABRO美聲暖男初登選秀節目時，帥氣的外表被以為又是一支唱跳男孩團體，卻出乎意料地以音樂劇《悲慘世界》的〈Stars〉震撼評審與全英國的觀眾，評審Amanda感動落淚，選秀毒舌Simon更稱讚他們的表演完美無缺，所有評審一致認同這是節目有史以來最棒的一次海選表演。

從默默無聞的上班族，到全英國最火紅的跨界美聲團體，美聲暖男以天籟之聲重新詮釋橫跨古典與流行的美麗音韻，包括〈悲慘世界〉、〈西貢小姐〉、〈變身怪醫〉等耳熟能詳的百老匯音樂劇曲目，以及電影《美女與野獸》、《獅子王》等動畫歌曲，完美的和聲、飽含感情的溫暖嗓音，風靡全球，於美國兩度巡迴演唱，在日本更是人氣居高不下，還獲得2016年日本金唱片認證。

在歷經成員異動與離開老東家的變化之後，Matt、Michael、Jamie和Thomas4位成員決定創立自己的唱片品牌，於2017年年初發行第三張專輯《Home》，獲得粉絲力挺，甫推出即登上英國排行榜第7名，不但自己的巡演門票迅速售鑿，更受邀擔任英國史上第3暢銷的單曲藝術家李察爵士2017年的巡演嘉賓，聲勢更上一層樓。

購票資訊如下：

【COLLABRO 2018 LIVE IN TAIPEI 美聲暖男2018台北演唱會】

演出時間/地點：2018.2.28 (三)19:00三創生活園區5F CLAPPER STUDIO

演出票價:NT$2,500(全座席)

2018/1/7 11AM 全台UDN售票系統暖暖開賣

(中時)