2017台灣運彩銷售331億 4年挹注體壇超過百億

2018年01月22日 16:07 中時電子報 黃邱倫

台灣運彩今日公布2017年總銷售額超過331億元再創新高紀錄，依據規定必須提撥運動發展基金33.1億元，4年下來總共挹注台灣體壇超過百億，教育部體育署利用這筆基金照顧選手，以及爭取主辦國際賽事。

台灣運彩表示，2017年運彩銷售方面，網球的投注實力驚人，繼棒、籃、足球之後成為運彩第4大熱銷商品。棒球仍是國人最愛的投注項目，加上WBC經典賽在日本舉辦，銷售136億元一枝獨秀，比去年成長8%；籃球銷售120億元居次；足球持續加開多個不同聯盟賽事，在無重大國際賽事加持下銷售仍達47億元，排名第三。

網球去年加開ATP 1000以及WTA 500等級賽事，8強賽事更是場場單場，銷售一飛沖天達22億，成長近5倍，晉升銷售前四之列；冰球及美式足球銷售持平，合計6億元。虛擬投注（網路投注）會員人數較去年翻倍成長，投注金額61億元，佔整體銷售18.4%；虛擬投注就「使用人數」及「投注金額」來看，30-39歲在這兩者都是主力，20-29歲則是「使用人數」排名第二，40-49歲則是「投注金額」排名第二。

台灣運彩說，展望2018年，在世足賽及棒、籃、足、網、羽球15種新玩法的助攻之下，銷售可望再攀高峰。因應世界盃來臨，新增8種足球玩法，其中包括「半場不讓分」、「兩隊是否都進球」以及「得分較高半場」等3種簡單易懂的玩法，希望能夠吸引更多消費者先熟悉足球投注，帶進更多關心世界盃的消費者。

以世界球后戴資穎為號召的羽球，去年試營運期間推出冠軍投注，引起熱烈討論，為回應消費者需求，台灣運彩今年將世界羽球聯盟前三級賽事納為投注標的，提供不讓分、讓分、單局不讓分、大小、單雙及正確比數等玩法，期待羽球與網球銷售能同步成長。

(中時電子報)