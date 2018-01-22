結合保育生態 棲蘭林道越野超馬賽3月登場

2018年01月22日 16:18 中時電子報 黃邱倫

首次結合保育生態的棲蘭100公里林道越野超級馬拉松賽預定3月10日登場，這場賽未演先轟動，已被國際超馬總會列入年度積分賽，屆時各國超馬好手都將在芬多精的沐浴下完成自我挑戰。

棲蘭100線林道展開的山林越野賽，分為100公里以及53公里兩組別，這是台灣首度開放的棲蘭森林秘境，其中最大亮點為「台灣杉三姐妹」，在魯凱族人口中有「撞到月亮的樹」美喻，台灣杉是台灣高山森林生態指標之一，參與本次賽事的跑者有機會親眼目睹及體驗到棲蘭山檜木林這珍貴的景觀。

此次由中華民國超級馬拉松運動協會籌辦，中華民國山岳協會、中華民國健行登山會、中華民國田徑協會及中華民國路跑協會協助規劃，賽事計有100公里與53公里組二組，100公里組以世界越野賽事規格規劃，其中林道山徑有83公里，公路17公里，全程爬升及下降超過3,000公尺，限時15小時完成，賽事深具挑戰性，並經世界越野賽事協會ITRA認證，核定越野積分5點(最高6點)之賽事，本賽事同時也登錄為國際超級馬拉松總會IAU年度賽事。另53公里組部分，路線規劃為一半公路、一半林道，完成時限為10小時30分，提供選手充足的時間以輕裝越野型態飽覽棲蘭山神木園區。

除強調台灣地形與生態特色外，更重要是要與國際交流及接軌，國內參賽越野好手有何信言、周平記、江晏慶、戴佑瑞、鍾易霖、邱文孝、蘇孟慧、何若君等，國際參賽選手部分特別邀請來自尼泊爾、日本、香港、加拿大、荷蘭、中國大陸、韓國等越野好手來台挑戰，中華民國超級馬拉松運動協會表示，將透過本次賽事選拔男女選手各三位，參加今年5月10日至13日在西班牙舉行「2018山徑越野世界盃錦標賽」。

(中時電子報)