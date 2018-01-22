北檢、犯罪保護會感恩餐會 勉馨生人走出悲傷

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正值歲末年終之際，台北地檢署與犯罪被害人保護協會台北分會特別在今(22)日共同舉辦春節關懷感恩餐會，邀請71戶馨生人家庭170人餐敘，提前歡渡佳節。犯保台北分會主委黃連福表示，分會期盼透過餐敘結合政府與民間團體的社會資源建立保護網絡，落實犯罪被害人權益保護，讓馨生人家庭早日走出傷痛。

北檢表示，司法保護向來是政府施政的重點，北檢目前正積極推動多項司法保護、犯罪被害人權益保護業務。

北檢與犯罪被害人保護協會台北分會22日在花園大酒店舉辦春節關懷感恩餐會，邀請馨生人家庭餐敘，法務部常次張斗輝、保護司長羅榮乾、檢察總長顏大和、高檢署檢察長王添盛等人與會，表達對馨生人家庭的關懷與慰問。

另外，餐會現場有多個民間團體、社會善心人士共襄盛舉，提供捐款與物品；慈濟提供揮毫寫春聯贈送馨生人家庭、更有安薪專案-手工皂班與烘焙班的成果發表。

當每位參與的馨生人將親手製作的小禮物，送至貴賓手上時，會場洋溢著溫暖的氣氛，讓馨生人家庭感受到北檢與犯保台北分會、社會團體的愛心與關懷。

犯保台北分會主委黃連福表示，春節感恩餐會不僅只是吃一頓飯這麼簡單，目的是透過餐敘結合政府與民間團體的社會資源，建立保護網絡，讓犯罪被害人權益之保護更加落實，藉以增進馨生人家庭融合，早日走出傷痛，重建生活創造美好人生，建立祥和社會。

(中時)

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