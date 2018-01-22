台南市在仁德區設立親子悠遊館

2018年01月22日 16:34 中時 洪榮志

台南市仁德區後壁里老人文康中心親子悠遊館，22日揭牌啟用，現場還擺放鴻海基金會捐贈價值百萬元的教具、遊具與書籍，內容豐富多元。社會局也邀請崑山科技大學附設幼兒園小朋友表演活力舞蹈，以及後壁社區關懷據點志工長輩說故事，呈現老幼同樂的溫馨畫面。

台南市副市長吳宗榮表示，台南0至2歲的嬰幼兒人數有2萬8687人，為讓全市0至3歲兒童及家長有合適的親子活動空間，市府從2012年起已分別在新市區、安平區、佳里區開辦親子悠遊館，今年除在仁德區後壁里老人文康中心4樓打造親子悠遊館之外，新營區還將增設一處。

吳宗榮說，仁德親子悠遊館除原有的館內設施服務與外展社區服務等功能外，最特別之處就是樓下即有社區照顧關懷據點；阿公阿嬤到據點參加活動，還可帶著孫子到親子悠遊館使用設施或參加活動，是老幼共融的最佳展現。

社會局長劉淑惠也指出，仁德區後壁里老人文康中心為4層樓建物，一、二樓屬公共開放空間，三樓由後壁社區照顧關懷據點使用；在仁德區公所協助下，該局順利在4樓空間設置親子悠遊館，並委託崑山科技大學辦理。

劉淑惠說，仁德親子悠遊館內空間達170坪，內部規畫適合0至3歲幼童使用的遊戲區、親子繪本共讀區、塗鴉牆、親子廚房及多功能活動空間等。另外，社會局也感謝鴻海基金會捐贈100萬元，讓館內添購上百種幼兒遊具及書籍，提供入館親子免費使用。

(中時)