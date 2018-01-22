澳網》謝淑薇超難纏 前球后：我不知道怎麼贏的

謝淑薇2018年澳網女單16強止步，不敵前球后可貝兒。(美聯社)

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中時電子報
澳網官方推特激賞謝淑薇表現。(截自推特)

今年澳網化身「種子殺手」，謝淑薇22日澳網女單16強戰鏖戰3盤惜敗，不過仍讓前德國球后可貝兒(Angelique Kerber)嚇出一身冷汗，賽後讚賞謝淑薇打出不可思議的比賽，「這是場高質量對決，我不知道我怎麼贏的。」

澳網》謝淑薇3盤落敗 不敵前球后止步16強

謝淑薇6比4、5比7、2比6止步16強，無緣改寫台將歷年在大滿貫賽單打最佳紀錄，不過16強仍追平2008年自己的澳網女單成績，此役她的「鬼之切球」和非正統打法，球路變化莫測，著實讓兩度大賽女單冠軍吃盡苦頭。

賽後不僅澳網官方推特以「精密、準確、不可預測。謝淑薇妳如魔幻。」(Precision. Accuracy. Unpredictability.You are magic, Su-Wei Hsieh )給予謝淑薇高評價，隔網較勁的前世界第1同樣對謝淑薇高度讚賞。

謝淑薇2018年澳網女單16強迎戰前德國球后可貝兒。(美聯社)

「從第一顆球起就是場高質量對決，我幾乎跑遍整場，她彷彿總是知道如何解球。」可貝兒以「變化多端」(tricky style)形容謝淑薇的球風，「相信2018年我們會很常見到她。」

可貝兒說，「她讓我場內場外跑遍球場每個地方，且落點都在角落，製造許多吊球，我只能盡可能回擊回去。」謝淑薇的吊球多次讓可貝兒氣得直甩拍，但可貝兒沉住氣，「我想這是我學到最多的，控制自己的情緒。」

贏球的可貝兒得以續寫2018年13連勝，這位雪梨網賽冠軍將與美國女將琪絲(Madison Keys)爭4強門票，琪絲去年拿下美網亞軍，稍早拍落法國名將賈西亞晉級8強。

(中時電子報)

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